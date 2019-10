En Barranquilla se adopta plan de contingencia en sector salud para jornada electoral

La Secretaría Distrital de Salud del Distrito de Barranquilla estableció el plan de contingencia para garantizar la atención que se requiera a propósito del proceso electoral que se cumplirá este domingo 27 de octubre en la ciudad y su área metropolitana.

El plan de contingencia del Distrito, que contempla una serie de acciones institucionales de prevención y atención en salud, inicia a las 6:00 p.m. del sábado 26 hasta las 6:00 a.m. del lunes 28 de octubre.

Al declarar dicho plan, en el sector salud de Barranquilla, se requiere que todas las instituciones prestadoras de servicios de salud-IPS-, tanto públicas como privadas, estén preparadas para atender cualquier eventualidad que se presente antes, durante y después de las elecciones.

En consecuencia, las IPS deberán estar en permanente coordinación con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del Distrito-CRUE-, para reportar los eventos de interés en salud pública. El CRUE garantizará el sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes las 24 horas del día.

“Como en anteriores procesos electorales, la población barranquillera podrá contar con una atención inmediata en caso de presentarse algún tipo de contingencia. Estamos prestos para garantizar el nivel de atención que se requiera, con toda nuestra red hospitalaria”, afirmó la secretaria distrital de Salud, Alma Solano Sánchez.

La funcionaria aprovechó para recordarles a los ciudadanos que tengan alguna prescripción médica no dejar de tomar sus medicamentos, no exceder la exposición a altas temperaturas, no llevar niños de brazos y a las embarazadas tener mucha precaución evitando aglomeraciones.

El Centro Regulador de Urgencias tiene a disposición de los ciudadanos las siguientes líneas telefónicas: 3793333 – 3399999 – 3720011 – 3399510 – 3399511 - 3153002003 – 3175173964, 3506780053, 3503841465, Avantel 92*505 y 948*2.