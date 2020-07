En cada esquina de los municipios de Córdoba hay un velorio

Las familias cordobesas lloran sus muertos en silencio. Pese a que las estadísticas señalan que 174 personas han muerto de COVID-19 en esta sección del país, los velorios en cada esquina muestran que hay luto en muchos hogares más.

Este domingo en Córdoba, las autoridades reportaron ocho nuevas muertes, de las cuales 4 fueron en Montería, 2 en Sahagún, 1 en Lorica y otra en Purísima, pero en el cementerio del P-5, uno de los más populares de la ciudad, sepultaron 17 personas el sábado y 8 este domingo.

La cifra que señala la Secretaría de Salud de Córdoba para la capital es de 60 personas fallecidas durante esta pandemia. Sin embargo, allí no están registradas muchas personas que han muerto en sus casas, cuyos levantamientos se hacen hasta seis horas después, porque no hay personal suficiente. Después de ese tiempo, ya no se puede hacer la toma de muestra para establecer si padecía o no esa enfermedad, aunque los síntomas hayan sido dificultad respiratoria.

De los 30 municipios de Córdoba solo 8 no registran muertes por la enfermedad. Son Canalete, Chimá, La Apartada, Moñitos, Pueblo Nuevo, Puerto Escondido, Purísima y San José de Uré, pero en los 22 restantes el dolor se ha ido apoderando de las comunidades.

La situación es crítica en varias localidades y la preocupación aumentó con las declaraciones del director de la Clínica Imat, Manuel González, quien anunció que en Córdoba se avecina una etapa difícil con centenares de muertos en las próximas semanas.

La cifra crece cada día en municipios como Lorica donde se reportan hasta la fecha 45 víctimas fatales que no han podido superar las afecciones respiratorias ocasionadas por el virus. En tercer orden aparece Cereté con 18 muertes, en este último perdió la vida el periodista Javier Salgado, quien se desempeñaba como presentador del programa TV Vallenato, el cual era transmitido por el canal CNC TV, y era corresponsal de varios medios de comunicación.

Multitudinario sepelio

A los múltiples decesos que se han producido por COVID-19 se suman los crímenes. El dolor y las lágrimas se han apoderado de cada sector de la capital y de los otros municipios y pese a las advertencias de las autoridades para limitar el acompañamiento a los sepelios, hay casos en los que no se respeta la norma.

Pese a que se declaró el toque de queda, hubo multitudinaria asistencia al sepelio de Jaime Javier Pérez Argumedo, quien era ampliamente conocido porque vendía manos en los escenarios deportivos de Montería.

Su crimen se produjo en el bario Robinson Pitalúa, luego de una riña en la que le propinaron una herida con arma blanca y pese a que fue trasladado al hospital San Jerónimo, murió debido a la gravedad de las misma.

Aunque iban con tapabocas, no se respeto el aislamiento social y más de 100 personas lo acompañaron hasta el cementerio San Antonio del barrio P-5, donde se dieron múltiples sepelios, lógicamente, los otros con menos personas.

Al crimen del vendedor de mangos se suma el de Julio César González un taxista de 24 años, que fue asesinado de varios disparos en momentos en que esperaba a una persona que supuestamente había solicitado el servicio de taxi, en el sector conocido como El Cerro, del barrio Policarpa, al sur de Montería.