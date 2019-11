En los últimos cuatro años 11.000 mujeres del Atlántico han logrado su autonomía económica

La secretaria de la Mujer del Atlántico, Zandra Vásquez, hizo un balance sobre el trabajo en este cuatrienio en materia de autonomía económica, en el que destacó que 11.000 mujeres del departamento han conseguido crear sus propios negocios con los que han logrado sacar adelante a sus familias.

“Ahora que estamos conmemorando el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, le podemos decir a los ciudadanos que el Gobierno del doctor Verano le cumplió a las féminas. 11 mil de ellas han logrado su independencia económica lo que quiere decir que ya no son víctimas de intimidaciones por no tener recursos económicos para sostener a sus hijos”, destacó la funcionaria.

Lo anterior lo manifestó durante la Feria de Emprendimiento, organizada por la Secretaría de Equidad de Género de la Gobernación del Atlántico en el marco del programa “Mujer Atlántico” como parte de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer.

La feria contó con la participación de 80 beneficiarias que, con el respaldo de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género del Atlántico, han potencializado sus unidades de negocios relacionadas con gastronomía, artesanías, confecciones, marroquinería, panadería, belleza y bisutería.

En la sede de Cajacopi Prado se realizó esta feria empresarial que tuvo como propósito la exhibición y comercialización de productos realizados por las mujeres de los 22 municipios y el distrito de Barranquilla en cumplimiento de la Política Pública de la Mujer del departamento, que creó Eduardo Verano en su primer Gobierno (2008-2011), y que continuó con su implementación en el Plan de Desarrollo “Atlántico Líder 2016-2019”.

El mandatario departamental expresó que su Gobierno se ha propuesto inspirar a la mayor cantidad de mujeres posible que residen en el Atlántico para que consideren el emprendimiento como un proyecto de vida y que tomen como fundamento sus costumbres, orígenes y talentos para hacerlos producir.

“Esta iniciativa es una oportunidad para que todas las emprendedoras del Atlántico puedan mostrar lo que están haciendo. Por eso, invitamos a todas las organizaciones públicas y privadas a que sigamos promocionando estos talentos que salvan vidas porque ya ellas no tienen que estar sometidas al maltrato patrimonial de sus parejas o exparejas porque sus microempresas, al producir, las liberan”, aseguró Verano.