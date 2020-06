En Punta de Plancha evitan el COVID-19 y a los delincuentes

Agregaron que también deben controlar para que a la vía que los comunica con la Transversal Montes de María no lleguen tantos ciclistas.

“Accedimos a quitar el bloqueo, pero no vemos ningún tipo de control en el ingreso de gente; y nos da miedo contagiarnos del virus, porque en El Carmen ya hay más de 30 casos y en esta zona no contamos con centro de salud”, precisaron.

Sus residentes manifestaron que necesitan apoyo de las autoridades para evitar que el río de personas que diariamente procede del casco urbano no lo haga, porque los pueden contagiar.

Inseguridad

De otra parte, denunciaron la inseguridad en esa zona, por cuenta de varios delincuentes que llegan de El Carmen a atacarlos.

El pasado fin de semana les robaron varios celulares a unas jóvenes que viven en ese corredor, como también se llevaron animales, productos agrícolas y dinero, como el que le hurtaron a una persona que vive en la vereda de San Carlos.

“Todos sabemos quiénes son los delincuentes y no podemos creer que las autoridades no lo sepan. Ya han amenazado a varias personas de la comunidad y no queremos hacer justicia nosotros mismos”.

Dijeron estarse organizando en grupos y realizando rondas.

“Si las autoridades –advirtieron --no quieren, o no pueden patrullar, que nos den libertad para organizar grupos comunitarios y recorrer el corredor. La instalación del retén permanente es necesaria en el sector El 28”.

El alcalde de El Carmen, Carlos Torres Cohen, explicó que para controlar a los deportistas se implementó el “pico, cédula y género”, para que salgan en diferentes días y horarios.

Contó que el pasado fin de semana, en diferentes corregimientos, se sellaron varias cantinas que funcionaban de forma clandestina, y se capturó a un extorsionista en Colonsito.

En cuanto a los retenes que están pidiendo los campesinos, manifestó que evaluará esa medida, pero aclaró que debe ser concertada entre la comunidad, la Policía, la Infantería de Marina y los campesinos.

“En caso de aprobarse, el control debe ponerse a la entrada del corredor sin interferir con la movilidad para otros sectores rurales, y deben haber condiciones para que cumplan con su objetivo”, puntualizó Torres.