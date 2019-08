En Sucre, denuncian casos de constreñimiento electoral y amenazas a candidatos

Denuncias sobre presunto constreñimiento electoral, amenazas a candidatos en varios municipios de Sucre, entre otras situaciones, fueron expuestas en el marco de un Comité de Seguimiento Electoral que se cumplió en la mañana de hoy en el Comando de la Policía.

El Comité Departamental, estuvo presidido por la Secretaría de Gobierno Departamental, fuerza pública, órganos de control e investigación, y contó con la participación de varios candidatos a cargos de elección popular, y delegados de movimientos y partidos políticos del departamento.

El secretario de Gobierno de Sucre, Carlos Guerra Sierra, informó que se busca que la Policía e Infantería de Marina estén en contacto permanente con los candidatos, a través del Plan Padrino, para hacer acompañamiento a estos en materia de seguridad.

Dijo que el Comité está dado como un espacio en donde prevalece la democracia, para que los candidatos expresen sus denuncias y los entes de control tienen la responsabilidad de iniciar las investigaciones de los casos que den a conocer.

Hector Olimpo Espinosa señala de constreñimiento al Gobernador de Sucre

El aspirante a la Gobernación de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, del partido Liberal, denunció presunto constreñimiento por parte del gobernador Edgar Martínez Romero, a diputados, alcaldes y a funcionarios del gobierno departamental para que voten por el candidato del partido Cambio Radical.

“Eso nosotros no lo vamos a permitir. Porque si bien estamos en pos de controlar todos los hechos de amenazas y constreñimiento, el hecho se hace mucho más grave aun cuando de quien viene, es del que tiene la posición de garante”, dijo Espinosa Oliver.

Por ello, pidió a los órganos de control tomar cartas en el asunto y adelantar las investigaciones al Gobernador como funcionario público, porque no puede estar interviniendo en política.

Ante esto, el gobernador Edgar Martínez Romero, a través de su Oficina de Prensa, dio a conocer que si alguna persona o candidato tiene alguna acusación en su contra, puede hacerlo ante las autoridades competentes y se acogerá a lo que la Ley disponga.

Teobulo Cantillo, candidato amenazado en San Onofre

Teobulo Cantillo Martínez, aspirante a la Alcaldía de San Onofre, quien recibió amenazas en días anteriores, a través de un panfleto, dijo que actualmente tiene acompañamiento por parte de las autoridades para garantizar la seguridad y por la situación debió hacer un receso en su ejercicio político durante unos días, no haciendo visitas directas y en la calle, sino utilizando otros medios.

“Cada vez que se avecinan los procesos electorales se presentan muchas situaciones con las cuales quieren atemorizar nuestro pueblo, a los candidatos, aprovecho este espacio para decir que estamos firme con nuestra candidatura y seguimos en un proceso que viene agarrado de la mano de Dios y nuestro pueblo”, dijo Cantillo.

Freddy Ricardo, candidato a alcaldía de Ovejas reclama garantías

El candidato a la Alcaldía de Ovejas, Freddy Orlando Ricardo, dijo que las garantías de seguridad en su municipio son muy pocas, ya que ha recibido amenazas constantes, tanto personalmente, como a través de mensajes.

“Me dicen que soy objetivo militar, que si no me retiro me van a matar, que saben quienes son mi familia, quienes son mis amigos, mis seguidores”, indicó el aspirante.

Expresó que aunque la Policía pasa revista diariamente, considera que esto no es lo que va a garantizar su seguridad completamente.

En Sincelejo, Mario Ruiz Soto pide garantías electorales

El aspirante a la Alcaldía de Sincelejo, Mario Ruiz Soto, del partido Alianza Verde, manifestó su preocupación porque varias candidaturas en la capital sucreña están abiertamente violando las normas electorales.

“Si uno simplemente analiza las calles, ve la publicidad excesiva que existe, ya automáticamente con todo lo que tienen en publicidad pasan más de $1.300 millones que es el tope de campaña en Sincelejo”, indicó.

Pídió a las autoridades, empezar a investigar de oficio sobre lo que están haciendo algunas campañas. Se refirió a que algunos candidatos tienen bodegas con personas trabajando en cuentas falsas a través de redes sociales para dañar la integridad de otros aspirantes.

Ante estos casos, la procuradora regional de Sucre, Lesvia Montalvo, dijo que adelantarán las indagaciones del caso y pidió a los denunciantes aportar pruebas concretas en cuanto a los casos expuestos que requieran investigación disciplinaria por parte del ente de control.