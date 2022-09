“Entrar a la Policía Nacional fue mi mejor gol”: auxiliar Stefany Rivera

Esta mujer pasó todos los exámenes e ingreso como Auxiliar de Policía, donde le enseñaron a valorar todo. Cuenta que el entrenamiento fue fuerte pero siempre dio la batalla. Lo único que la hizo llorar fue cuando le cortaron su frondosa caballera. “Yo me vi en el espejo y me puse a llorar, parecía un ‘machito’... respiré hondo y me dije ‘todo esto hace parte del proceso, vamos pa´ lante’”, recuerda.

Su mirada hacia la Institución surgió al ver la elegancia de la mujer Policía. “Yo veía esas patrulleras y tenientes bien bonitas con porte, con elegancia y me llamó la atención. Le dije a un amigo patrullero que me ayudara para ver de qué manera podía ingresar y las cosas gracias a Dios se fueron dando en medio de las dificultades económicas y el no contar con el apoyo de mi madre biológica, que ya hoy tiene otra mentalidad y es ella quien ahora está ayudándome a cumplir los requisitos para hacer curso para patrullera”, contó Stefany.

Otro de los momentos en que lloró fue el día en que juró bandera, ese 22 de diciembre de 2021 se reencontró con su papá, su madrastra y su hermanito. “Mi papá ese día me dijo que no podía ir porque no tenía los recursos económicos, solo tenía el pasaje de ida, yo había ahorrado lo que nos daban en la escuela, pensando en eso y le dije que yo le daba los pasajes de regreso, no quería, pero lo convencí. Fue un encuentro muy emotivo, ellos no me conocían, no podían darle crédito a lo que veían sus ojos, ahí estaba yo uniformada hecha toda una auxiliar de Policía. Mi sueño y el de mi papá se habían hecho realidad en una primera etapa”, expresa la uniformada.

Salió con cinco días reglamentarios de permiso y cuando regresó fue asignada al Departamento de Policía Bolívar, allí fue integrada al Coest, hoy tiene relación con los periodistas de diferentes regiones, hace monitoreo de medios, aprendió a tomar fotos, videos y cuando es necesario ayuda a redactar comunicados de prensa.