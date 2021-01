“Entregamos un puente iluminado y los vándalos se roban las luminarias”

“Nosotros entregamos el puente totalmente iluminado. No me pueden decir que lo entregué sin luz, yo lo entregué con luz, pero los vándalos se han estado robando las luminarias”. Así fue el fuerte pronunciamiento que hizo este martes en Barranquilla Ángela María Orozco, Ministra del Transporte, sobre el robo continuo de luminarias al Nuevo Puente Pumarejo.

El pronunciamiento lo hizo, porque se ha dejado entrever que ha sido culpa de la cartera de Transporte de que el Nuevo Puente esté apenas con la mitad iluminada.

“Nos hemos comprometido, que va más allá de lo que teníamos qué hacer, porque entregamos el puente totalmente iluminado y los vándalos se están robando las luminarias. A mí no me pueden decir que soy responsable de que haya vándalos robándose la iluminación porque yo no tengo Fuerza Pública. Tengo la Dipra con la que trabajo en movilidad ciudadana, pero la Dipra no está para cuidar los bombillos de un puente, esa no es su función”, enfatizó Orozco.

Seguidamente anotó que “lo que vamos a hacer es que con el contrato de obras menores vamos a reponer las luminarias y también vamos a comprar unas cámaras para dejarlas al Comando de la Policía Metropolitana, para ayudarlos en la supervisión del puente, pero el Invías no es Fuerza Pública, ella no vigila infraestructura, vigila que se conecten, que si se daña lo reparamos, pero nosotros no somos los que vigilamos la infraestructura”.