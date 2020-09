Envío de falsos comparendos, nueva modalidad de estafa en Montería

Uno de los afectados denunció que se le hizo extraño recibir ese mensaje, toda vez que no es propietario de carro, ni motocicleta y que por eso no le prestó mayor atención, aunque por curiosidad estuvo dispuesto a incluir el código y hacer lo solicitado por el remitente del correo, para verificar si se había tratado de una equivocación.

Otra de las personas a las que le llegó el correo, decidió mirar directamente la plataforma del Simit, aduciendo que durante los días de la cuarentena no había conducido el vehículo y por ende no debería tener multas, y encontró que no tenía ningún requerimiento.

La Secretaría de Tránsito de Montería recomendó tener especial atención con este tipo de mensajes que llegan y reiteró que el Simit, a través de sus redes sociales ha alertado sobre la precaución que se debe tener al momento de recibir dicha información y que jamás piden pagar multas a través de ese sistema.

De igual manera, recomendó abstenerse de abrir este tipo de notificaciones y revisar directamente la plataforma, a la que acceden con el número de cédula, para evitar ser objeto de estafas.