Equidad, dignidad y bienestar, ejes principales de la Gobernadora del Atlántico

Seguidamente anotó que “llevaremos una permanente asistencia técnica directa al campo, transfiriendo las mejores prácticas a los proyectos de nuestros campesinos, para mejorar y estandarizar la calidad de sus productos, y así ser altamente productivos. Una vez establezcamos los cultivos a mayor escala, construiremos un centro logístico y de valor agregado con maquinaria y equipos para clasificación, enfriamiento y desarrollo de nuevos productos, para que nuestros agricultores no dependan de los intermediarios y así mejoren sus ingresos. Implementaremos un centro de innovación agrícola con las universidades públicas, privadas y entidades del Estado, para que desarrollen investigación permanente de nuevas tecnologías y procesos”.

BIENESTAR PARA LA GENTE

El tercer eje que tratará de implementará es de bienestar, y apuntó que “desde el Atlántico cuidaremos el planeta. Implementaremos un programa medioambiental en el que: Ejecutaremos un plan de saneamiento de nuestros cuerpos de agua. Estimularemos el ahorro energético y el uso de soluciones mas amigables. Y nos consolidaremos como el departamento N.1 del país en aprovechamiento de sus residuos sólidos, promoviendo el reciclaje, el reuso del plástico y la transformación. Estamos obligados a ser responsables con las futuras generaciones”.

“Aprovecharé mi experiencia como ministra de Vivienda para emprender proyectos de vivienda nueva tanto urbanos como rurales, programas de mejoramiento, para eliminar los pisos de arena en las casas del departamento y adicionalmente, garantizaremos que la gente sea dueña de su casa, con los programas masivos de titulación de predios”, sostuvo.

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

En materia de seguridad y convivencia ciudadana, indicó que recuperará “la tranquilidad que pretenden arrebatarnos. Seguiremos fortaleciendo con inversión los organismos de seguridad y justicia, para mejorar su capacidad operativa y de respuesta. Para disminuir y prevenir el delito, llevaremos la estrategia de ‘Parques para la Gente’, a cada municipio, recuperaremos los espacios viejos y abandonados, los iluminaremos, les construiremos canchas deportivas y regresaremos la familia al parque”.

“Igualmente, como estrategia de prevención del delito, generaremos oportunidades para nuestros jóvenes en Educación Superior, cultura y deporte. Los queremos más tiempo en actividades productivas y menos tiempo en las calles”, anotó.

“¿Que hay dificultades?, ¿que los retos son muchos? ¡Claro que sí! ¡Pero estén tranquilos, porque para mí las limitaciones no existen! Ustedes han sido testigo de que la adversidad no me detiene. De la misma manera, sacaremos adelante todas las propuestas que acabo de presentarles. No habrá espacio para la ineficiencia ni el despilfarro. Cuidaré cada peso y cada centavo como lo que es: lo más sagrado que la sociedad les confiere a los gobernantes. Me sobrará coraje para tomar decisiones duras, si son las que la gente necesita”, terminó diciendo.