Este domingo habrá corte de energía en área metropolitana de Barranquilla

De otro lado, en el barrio El Carmen, Air-e trabajará en instalación de redes y elementos eléctricos de 7:50 de la mañana a 6:00 de la tarde en el sector de la calle 45 a la calle 48 entre carreras 21 y 22.

Por este motivo, los usuarios del barrio San José que pertenecen al circuito San Isidro percibirán cortas interrupciones de energía de 7:50 a.m. a 8:20 a.m. y de 5:30 p.m. a 6:00 p.m.

Trabajos eléctricos en Soledad

En algunos sectores del municipio se presentarán suspensiones de energía por cortos periodos de tiempo para el mantenimiento de redes y transformadores en los horarios:

De 8:15 a.m. a 9:45 a.m. en la carrera 17C con calle 41 (Las Nubes 2 Etapa); de 10:00 a.m. a 12:15 del mediodía en la diagonal 43 con calle 14 (Las Nubes 2 Etapa); de 1:00 p.m. a 2:30 p.m. en la calle 44 con carrera 11B (Soledad 2000); y de 2:45 p.m. a 4:00 p.m. en la calle 47A con carrera 14E (Villa Mónaco 2 Etapa).