Estos son los cortes de energía para este martes 12 de marzo en Atlántico

Circuito Santa Ana: Barranquilla: Montecristo, Santa Ana y San Francisco.

Circuito SG-02: corregimiento Campeche y carretera Sabanalarga - Campeche.

De otro lado, se cambiarán postes de 7:30 de la mañana a 5:00 de la tarde en el sector de Puerto Colombia de la calle 4 con carrera 7, en el Centro 1.

Finalmente, por trabajos de mantenimiento de alta tensión y equipos de potencia permanecerán sin energía por breves periodos de tiempo los clientes: Cementos Caribe 2, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.; Cartón Colombia de 10:00 a.m. a 12:00 del mediodía; y Cementos Caribe 1 de 2:00 p.m. a 4:00 de la tarde.