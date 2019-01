Estudiantes de Unisucre proponen retomar calendario académico desde el 28 de enero

Luego de decidir en asamblea suspender el cese de actividades que mantenían desde el año anterior, los estudiantes de la Universidad de Sucre prevén iniciar clases el próximo 28 de enero, de aprobarlo el Consejo Académico de la Institución.

La propuesta surgió luego de realizar una asamblea general, en donde definieron conformar una mesa estudiantil para elaborar la propuesta de calendario académico y solicitar la sesión del Consejo Académico.

Edgardo Vergara, representante de los estudiantes de Unisucre, informó que ayer se cumplió también la socialización de los acuerdos firmado el 14 de diciembre anterior entre la Mesa de Diálogo Nacional y el Gobierno, en donde hicieron claridad sobre el tema de distribución de los recursos que allí quedaron plasmados.

Los estudiantes proponen iniciar con una semana de adaptación a partir del 21 de enero, lo que han denominado “colchón”, con el fin de repasar temas académicos y que retornen a Sincelejo los universitarios que no son de acá.

El calendario académico estaría iniciando el 28 de enero, para cumplir con las 6 semanas que quedaron pendientes de 2018 y culminarlas el 8 de marzo del presente año.

En cuanto al acuerdo con el Gobierno Nacional, Edgardo Vergara, manifestó “ esto no quiere decir que el estudiante cree que esto es suficiente, hubo consenso, consideramos que el acuerdo es un avance en la lucha del movimiento estudiantil, porque no representa todo lo que nosotros habíamos plasmado y más allá de retomar las actividades académicas, es un voto de fe que le estamos dando a este gobierno para que nos cumpla y si no, tendremos que seguir movilizándonos y si es necesario volveremos a paro”, dijo.