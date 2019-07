Expertos debatieron sobre el puerto de Barranquilla, en foro llevado a cabo en Uniautónoma

La crisis de profundidad y bajo calado en el canal navegable de la zona portuaria de Barranquilla tuvo su análisis y debate este viernes en el marco del X Foro del Caribe, en el panel Río Magdalena e Infraestructura, que se realizó en la sede de la Universidad Autónoma del Caribe.

Fue un panel donde estuvo el sector oficial, el privado y el Congreso de la República, bajo la moderación de la Alcaldía de Barranquilla. Estuvieron Pedro Pablo Jurado, director de Cormagdalena; Lucas Ariza, director de Asoportuaria; Andrés Londoño, presidente de Fedenavi, y el representante por el Atlántico, Armando Zabaraín. El moderador fue José Curvel

La emergencia actual del canal navegable y no tener una draga permanente fue uno de los temas abordados por los panelistas, y la buena noticia que esta mañana empezó la relimpia de una tercera draga que se trae en menos de un mes. Las dos anteriores sufrieron averías.

El director de Asoportuaria, Lucas Ariza Buitrago, reconoció que una de las limitaciones de la zona portuaria de Barranquilla es la poca profundidad en el canal y que redunda en un bajo calado para los barcos mercantes, pero sostiene que tiene otras ventajas frente a Cartagena y Santa Marta.

“Tenemos nuestras limitaciones frente a los otros puertos en la Costa Caribe, en cuanto a calado (hoy está en 7,8 metros y lo ideal son 9,6 o 10 metros), pero tiene una enorme ventaja que nos otorgó la naturaleza y es la conexión que tenemos hacia el interior del país, a través del río Magdalena”, expuso Ariza Buitrago.

El ejecutivo cree que por esa ventaja que tiene Barranquilla, en los próximos años se va a disparar el movimiento de carga. En el 2018, la ciudad movió cerca de 12 millones de toneladas y con un río Magdalena en mejores condiciones de navegación se puede llegar a los 20 millones de toneladas.“Eso se va a dar cuando tengamos confianza en esta arteria fluvial”.

“Cuando un importador pueda descargar su mercancía en Barranquilla y a través del intermodalismo subirlo al interior del país, aprovechando el río hasta Medellín, Bogotá y Manizales (hoy se hace con el acero), la carga se va a disparar. Igual va a pasar con la carga que venga hacia la ciudad”, dijo.

El presidente de Fedenavi, Andrés Londoño, sostuvo que se necesita tener un río más competitivo y se convierta en una arteria fluvial que le genere beneficios al país, y eso se logra con las nuevas obras de encauzamiento, desde Barrancabermeja hasta Barranquilla.

“El río no es que no sea navegable, tiene es un problema y es que no es confiable desde el punto de vista logístico. Hay sitios con limitaciones que restringen el calado a los diferentes convoyes que transitan por esta vía durante todo el año”, manifestó el vocero de los empresarios y navieros.

Planteó usar las economías de escala que ofrece y permite el transporte fluvial y ello se logra con una estabilidad permanente en el río en los 650 kilómetros que tiene esta vía, lo cual se logra con la implementación de la nueva App para aumentar la competitividad logística y de carga.

El director general de Cormagdalena, Pedro Pablo Jurado, dijo que los privados son parte de la solución para tener navegable el río. “Hemos repensando y rediseñado la manera cómo se contratan los dragados porque los ciclos del presupuesto nacional no son los mismos ciclos de la hidrología del río”.

Jurado reveló que por primera vez se consiguió descongelar la partida para dragados en la vigencia 2019, para de una manera integral, planear una intervención sobre los dragados que requiere permanentemente el canal navegable en el caso de Barranquilla.

“Es necesario dragar en esta ciudad los sedimentos que finalmente trae todo el río Magdalena, entonces se necesita implementar un sistema de dragado más eficiente y transparente”, sostuvo el vocero de la Corporación.