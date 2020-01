Falta de agua en El Carmen afecta a 10.000 campesinos

En estos lugares, sus pobladores piden a gritos auxilio, pues consideran que no deberían estar clamando por tener servicio de acueducto importante.

Muchos aseguran que deben recorrer hasta diez kilómetros para obtener una pimpina de agua que solamente les alcanza para las labores diarias de cada vivienda, puesto que no cuentan con servicios de acueductos rurales, pese a unas inversiones que inició la alcaldía hace un poco más de siete años en varios centros poblados.

Por lo menos unos 10.000 campesinos de once corregimientos de El Carmen de Bolívar, en el centro de los Montes de María, están padeciendo por cuenta del fuerte verano que ya comenzó a afectar los cuerpos de agua de donde se abastecen para el consumo diario.

Caracolí: arroyos secos

Alberto Royeth, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Caracolí, señaló que actualmente están sumidos en una grave crisis porque no tienen de donde abastecerse ya que los arroyos están secos y los pozos privados únicamente los utilizan para el uso de sus propietarios y si alguien quiere tomar un poco de esa agua, en ocasiones se las venden, sino les dicen que no se puede.

“Todos los

días sufrimos”

Valdés indicó que a principios del mes pasado la alcaldía del momento, contrato una empresa para que realizara una topografía con el fin de dejar los planos para continuar con las obras del acueducto, pero a ellos no les realizaron una socialización mientras no hubiesen resultados reales.

Zona baja

Endris Quiroz, representante de los habitantes de la Zona Baja de El Carmen de Bolívar, advirtió sobre la necesidad que padecen por la falta de agua, y asegura que esa situación está afectando tanto a la comunidad, como a los cultivos y los animales.

“Los cuerpos de agua se secaron, ya no hay de donde tomarla y tampoco hay pasto para los animales, así que necesitamos de la intervención y apoyo urgente de la Alcaldía, aquí deben darse soluciones de fondo y no paños de agua tibia”, añadió Quiroz.

Agregó que pese a que la pasada administración municipal y departamental les donó unos tanques comunitarios no los han podido utilizar porque no hay agua para llenarlos por la ola de sequía que en esta época los afecta.

El líder indicó que el exalcalde, Rafael Gallo Paredes, siempre se escudaba en que las vías de acceso estaban en mal estado y por eso no enviaba el agua, pero ahora que no hay barro no debe haber excusa para que les lleven el vital líquido.