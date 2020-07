Familiares de heridos de Tasajera reciben mensajes de sus seres queridos

En medio de la dolorosa tragedia causada por el incendio de un camión cisterna el pasado 6 de julio en el corregimiento de Tasajera, municipio de Puebloviejo, los familiares de los heridos que permanecen recluidos en la clínica Reina Catalina de Baranoa, Atlántico, recibieron una dosis de ánimo y esperanza al volver a escuchar las voces de sus seres queridos. También puede leer: Todavía no entregan los cadáveres cambiados a sus familias

Por intermediación del gobernador Carlos Caicedo, quien realizó el sábado un recorrido por las clínicas de Barranquilla y Baranoa, el médico Mauricio Díaz Granados grabó mensajes de voz de cada uno de los pacientes con su teléfono celular para que sus familiares estuvieran más tranquilos.

“Estoy bien, no se preocupen por mí, me están atendiendo bien, no se preocupen que todo está saliendo bien”, dijo Richard Gutiérrez, uno de los heridos, en el audio.

Estos mensajes llenaron de emoción a sus familiares que aguardan en las afueras del centro asistencial porque debido a los protocolos de bioseguridad por el COVID-19 están restringidas las visitas a la Unidad de Cuidados Intensivos.

“Esos mensajes nos provocaron llanto, risa, mucha emoción, sentimientos encontrados porque desde que ingresaron no habíamos sabido nada de ellos, solo lo que nos decían los médicos. Gracias a Dios mandaron un audio y están bien”, dijo Lizeth Manjarrés, familiar de tres de los heridos.

Otra de las familiares agradeció la gestión del gobernador, al manifestar que “nosotros ansiábamos que el gobernador llegara porque era el único que podía hacer esa gestión con el médico y gracias a Dios se dieron las cosas. Estamos muy agradecidos por su apoyo”.

En esta clínica continúan internados los pacientes Harvey Correa, de 21 años; Pedro Luis Torres, de 22; Elías Ariza, de 20, Manuel Franco, de 25; y Richard Gutiérrez, de 24. El domingo 12 de julio solicitó retiro voluntario Deluver Robles, de 25 años.