Garantizan atención con consultorios satélites

Aunque las autoridades entregan reportes diarios sobre contagiados por el COVID-19 y desarrollan mecanismos para evitar el contagio, las autoridades municipales se preparan día a día para atender a los pacientes por medio de consultas externas, y de esa manera evitar aglomeraciones en los hospitales de primer nivel.

El caso más frecuente se presenta en el municipio de Mahates, donde las autoridades implementaron dos consultorios satélites en diferentes sectores, con el fin de atender a la población que diariamente lo requiere.

Denilsa Guerrero Julio es una de las miles de pacientes atendidas en el puesto satélite. Ella asegura que en ese lugar la atención es más rápida, mientras que cuando iban al hospital la atendían corriendo y sentía que no le encontraban lo que la afectaba.

Además, en la ESE la atención la recibe uno solo a través del servicio de urgencia.

“Estuve allá en dos ocasiones y no logré recibir atención, pero aquí ya me atendieron y me mandaron el tratamiento, y contamos con los protocolos de bioseguridad”.

José Altahona Escorcia, el alcalde, dijo que la medida la adoptaron, porque la Empresa Social del Estado que tiene el municipio no reúne las condiciones físicas para atender, debido a lo pequeño del lugar.

“Estamos esperando que nos entreguen el hospital nuevo, obra que lleva paralizada más de cuatro meses, pero a la que ya le legalizaron el predio para que se puedan retomar y terminar los trabajos de construcción”, dijo el mandatario.

Agregó que, en vista de eso y de que la comunidad se rehusaba a llegar al hospital, decidieron, en coordinación con la gerencia, instalar los puestos de atención, y que nada más lleguen a la ESE si presentan alguna sintomatología relacionada con el virus.

“Esta medida la desarrollamos también para garantizar la salud de todos los habitantes de esta población, porque no queremos que, si existe un paciente, los demás se vayan a contagiar y se genere un problema interno”, sostuvo Altahona.

El segundo consultorio fue instalado en el corregimiento de Malagana, para atender a la comunidad que se encuentre en zona rural cercana al centro poblado, con el fin de evitar que se desplacen hasta la cabecera municipal.

El mandatario aseguró que también buscan desarrollar una atención dirigida, la cual pueden recibir las personas desde sus hogares y personalizada con seguimiento, y así evitar el contagio no solo del virus COVID-19, sino también de otras enfermedades.

Altahona también le entrega diariamente a los habitantes de Mahates cien tapabocas, para que la comunidad esté protegida, ya que esa enfermedad se transmite por las vías respiratorias.

Por eso realizaron una alianza con modistas de la población.

Así mismo, busca educar a la población en cuanto al uso obligatorio de ese elemento, que ayuda a prevenir la propagación de ese virus, que a tantas personas ha afectado y que tantas vidas ha cobrado a nivel mundial.