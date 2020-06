Gobernador del Magdalena se queja de atropellos de la Fiscalía

El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Omar, se pronunció respecto a lo manifestado por a Fiscalía General de la Nación, que anunció la extinción de dominio contra él, por presunta corrupción cuando fue alcalde de Santa Marta, a lo que dijo que se trata de un atropello por parte del ente fiscalizador colombiano. También puede leer: Procuraduría revocó sanción al alcalde de Tierralta

La Fiscalía General de la Nación anunció un proceso de extinción de dominio contra el gobernador Carlos Caicedo y contra el exalcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, y otros cuatro ex funcionarios.

Ante lo anterior, el actual Gobernador del Magdalena se pronunció e informa a la opinión pública que su abogado y el del ex alcalde Martínez, Iván Cancino González, “ha cuestionado fuertemente esta actuación procesal, pues data de 2019 y no se entiende por qué el comunicado de prensa se emite un año después. El doctor Cancino González ha señalado que tampoco se entiende la imputación en el comunicado de prensa por cuanto originalmente la investigación es por “peculado a favor de terceros” y no en beneficio propio; no obstante, los bienes que se incautan son propios”.

Agrega que “los bienes del gobernador versan sobre tres inmuebles habitables, de los cuales uno es una casa de 70 metros cuadrados, ubicada en un barrio popular y construida en el marco del acuerdo de paz del año 1994, y habitada por su señora madre desde 1999. El segundo es un apto comprado sobre planos en el año 2003, de 80 metros cuadrados y que posee dos depósitos 2x2 con su respectivo parqueadero, como se acostumbra a comprar este tipo de inmuebles. El tercero es un lote comprado durante su vigencia como alcalde con el dinero de la venta de una vivienda familiar adquirida en remate por el banco BBVA en el 2004, y al día de hoy construida con dos hipotecas bancarias vigentes. Los demás bienes relacionados en el comunicado de prensa son de propiedad de los demás procesados”.

Más adelante dice que “los bienes del gobernador fueron adquiridos con créditos e hipotecas en la primera década del siglo, cuando fungía como rector de la Universidad del Magdalena, por lo que no se entiende tampoco cómo podrían haber sido adquiridos con dineros públicos casi una década después, que es cuando se construyeron los puestos de salud y es este el proceso por el que anuncian la extinción de dominio”.

“Es falso lo que afirma el comunicado de la Fiscalía sobre los mismos, en el sentido que dichos centros de salud no habrían sido terminados excepto uno. La realidad es exactamente contraria, pues de cinco (5) centros proyectados se terminaron cuatro: i) La Candelaria; ii) Bastidas; iii) La Paz; y iv) Taganga. El centro pendiente de concluir es el de Mamatoco, cuya rectoría es de Supersalud desde 2018 al intervenir desde ese momento la ESE del distrito de Santa Marta”, asegura en el comunicado.

Añade que “los contratos cuyas presuntas irregularidades investiga la Fiscalía, no fueron firmados por el gobernador Caicedo en su momento, sino por el gerente de la ESE Distrital”.