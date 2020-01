Habrá plantón contra nueva tarifa de peaje en Turbaco este sábado

Para Carlos Vargas, líder social y vocero de la comisión que busca un acuerdo para que no se le cobre más peaje a los residentes de los municipios de Turbaco, Turbana y Arjona, decir, como anunciaron varios medios, que hubo un acuerdo sobre esta tarifa “es un despropósito”.

Vargas residente del municipio de Turbaco, y miembro del Partido Colombia Humana, aclaró que “Si bien es cierto que estuvimos en una reunión con el concesionario concesión Autopistas del Sol S.A.S., encargada del proyecto Ruta Caribe, en donde estuvo el alcalde de Turbaco, Guillermo Torres, y personal de la Gobernación de Bolívar y la interventoría, no es cierto que ha habido un consenso en torno al pago del peaje, eso no es cierto; estuvimos preguntando el por qué del aumento no más”.

Las tarifas del 2019 eran, para la categoría 1, la de mayor tráfico de usuarios regulares, de 3.100 pesos, este año quedó en 3.400 pesos, eso equivale a un aumento de 9,6%.

Un plantón hoy

Vargas dijo que en rechazo a esa tarifa habrá un plantón este sábado 25 de enero desde la 7:30 de la mañana y cuyo punto de reunión será el árbol de caucho contiguo a la estación de peaje.

“Nuestro plantón de mañana a las 7:30 de la mañana obedece no solamente al alza de las tarifas sino que nosotros no queremos pagar los peajes, eso es un abuso prácticamente porque se trata de áreas metropolitanas que aunque no hayan sido declaradas como tal, nosotros compartimos territorio y zonas de conurbación por ejemplo con El Rodeo y Villagrande de Indias que son de Turbaco y están en Cartagena; entonces es inadmisible que una persona que tenga que hacer una diligencia tenga que pagar dos peajes”.

“Lo que estamos tratando de lograr es una tarifa diferencial de cero pesos para Turbaco, Arjona y Turbana”, dijo Vargas.

“La concesión aduce que la tarifa que estamos pagando ya es diferencial porque desde el año 2013 la tarifa arrancó con $2.100 pesos y estaba destinada a más de 5 mil pesos, lo cual es un exabrupto para la época, y todavía con el actual aumento lo es; entonces lo que estamos defendiendo es que el peaje está concesionado a más de 21 años, pero en el año 2013 ellos no tenían la proyección de vehículos particulares que hoy en día están, ya que el parque automotor era menor; hoy hay más 1200 vehículos nuevos en Turbaco que estamos contribuyendo al pago; una persona que tenga un solo carro en Turbaco está pagando unos dos y medio millones de pesos anuales; eso significa que Turbaco está contribuyendo en más de 2 mil millones de pesos anuales en peajes, no lo podemos aceptar”, dijo Vargas. Advirtió que lo que se busca es que se exonere de este pago a los tres municipios.