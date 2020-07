Hasta el 27 de julio va el aislamiento preventivo obligatorio en el Atlántico

La gobernadora Elsa Noguera De La Espriella anunció que, por decreto departamental, los 22 municipios del Atlántico deberán permanecer en aislamiento preventivo obligatorio hasta el 27 de julio de 2020.

“El análisis de las estadísticas del departamento y las recomendaciones de los epidemiólogos y expertos nos llevan a tomar la decisión de seguir aplazando el regreso de varios sectores económicos y restringir el contacto social. Sabemos que no es fácil y queremos hacer un reconocimiento a toda la gente que con gran esfuerzo ha cumplido con las medidas. Estamos en un momento en el que hay que priorizar la vida y la salud y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para detener el crecimiento exponencial de contagiados”, dijo la gobernadora, Elsa Noguera.

Así mismo, se determinó que habrá toque de queda este 16 de julio durante las 24 horas para evitar aglomeraciones por la celebración del día de la Virgen del Carmen. “Nuestro llamado a los atlanticenses es que conviertan este día en una jornada de reflexión y oración desde casa para seguir cuidándonos y evitar el contagio”.

El toque de queda y la ley seca seguirán vigentes en todo el departamento. Además, se mantienen las restricciones de pico y cédula de dos dígitos.

Así mismo, solo podrán seguir trabajando los sectores que ya estaban exceptuados y que están aplicando protocolos de bioseguridad.

La mandataria departamental reiteró su llamado a todos los ciudadanos a que tomen todas las medidas de auto cuidado necesarias y estén alerta ante la presencia de cualquier síntoma.

“Hoy la mejor manera de demostrarle a nuestras familias que las queremos es usando tapabocas, conservando la distancia social y lavándonos las manos. Si queremos, podemos disminuir la velocidad de contagio de la COVID 19 en el departamento del Atlántico”, concluyó Noguera De La Espriella.

ABC DE LAS NUEVAS DECISIONES

Aislamiento Preventivo Obligatorio: va desde las 00:00 horas del 15 de julio hasta las 5:00 a.m. del 26 de julio de 2020.

Toque de Queda: va durante los días de semana: de 8:00 p.m. a 5:00 a.m. del día siguiente, con excepción del 16 de julio que será las 24 horas.

Fines de semana: va del viernes 8:00 p.m. hasta el lunes 5:00 a.m., con excepción del fin de semana con lunes festivo 20 de julio, que será desde el sábado a las 2:00 de la tarde hasta las 5:00 a.m. del martes 21 de julio.

LEY SECA:

Días de semana va de: de 8:00 a.m. a 5:00 a.m. del día siguiente.

Fines de semana: de viernes 8:00 a.m. a lunes 5:00 a.m., con excepción del fin de semana con lunes festivo 20 de julio, que será hasta las 5:00 a.m. del martes 21 de julio.

-PICO Y CÉDULA

Así quedará el Pico y Cédula en 22 municipios del Atlántico, no se incluye Barranquilla:

Miércoles 15 de julio 4 y 5.

Jueves 16 de julio (toque de queda).

Viernes 17 de julio 8 y 9.

Sábado 18 de julio 0 y 1 hasta las 2:00 pm (toque de queda).

Domingo 19 de julio Toque de queda (día sin IVA).

Lunes 20 de julio Toque de queda.

Martes 21 julio 2 y 3.

Miércoles 22 de julio 4 y 5.

Jueves 23 de julio 6 y 7.

Viernes 24 de julio 8 y 9.

Sábado 25 de julio Toque de queda.

Domingo 26 de julio Toque de queda.

Lunes 27 de julio 0 y 1.

DÍA SIN IVA

Solo se permitirá el comercio a través de plataformas electrónicas.

Se prohíbe temporal el acompañante y/o parrillero.