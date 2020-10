Hija pide protección para su madre que fue víctima de atentado

Protección para la líder Social del municipio de Puerto Colombia, Dennis Villarreal, víctima de un atentado a bala el pasado 9 de octubre, solicitó su hija Geraldine Hernández, quien dice que la UNP no ha tomado en cuenta las denuncias.

La joven recordó que su madre el pasado 9 de octubre estaba viendo por televisión el partido entre Colombia y Venezuela cuando los sicarios ingresaron a su residencia y le dispararon causándole dos heridas de gravedad, que la mantienen en la Unidad de Cuidados Intensivos de un centro asistencial de Barranquilla.

“Desafortunadamente, el pasado 9 de octubre mientras Colombia celebraba la victoria contra Venezuela mi mamá estaba siendo víctima de un atentado en la sala de su propia casa”, sostuvo.

Agregó que uno de los proyectiles le perforó uno de los pulmones que la mantiene en delicado estado de salud, y su padre, quién impidió que el sicario cometiera el asesinato, al forsejear con el delincuente, fue rosado por una de las balas, pero sin mayores consecuencias.

Geraldine Hernández Villarreal confirmó que su madre había denunciado las amenazas que recibió y las puso en conocimiento de la Policía en Puerto Colombia, pero al parecer no las tomaron en cuenta. “Ella ha trabajado por la comunidad de Puerto Colombia desde hace más de 15 años; también hace parte de la Junta de Acción Comunal, es miembro de la Asociación de Caseteros del corregimiento de Salgar”.

Sobre quién o quiénes podrían estar detrás de las amenazas, Geraldine manifestó que “aún las entidades pertinentes están investigando. Ahora lo que me preocupa es la protección de mi mamá, que se ha solicitado desde que sucedió este lamentable hecho. He enviado un comunicado. La Personería de Puerto Colombia se apersonó del tema, enviando alertas a todas las autoridades pertinentes, pero aún no hemos recibido respuestas”.