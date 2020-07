Hurtan materiales para arreglo de vía en El Rodeo

Los habitantes de la urbanización El Rodeo, en el municipio de Turbaco, denunciaron que en los últimos días algunas personas de la misma comunidad se están robando los materiales que se venían utilizando para la reconstrucción de la vía principal.

Como se sabe, esta obra comenzó en noviembre del año pasado y se detuvo en marzo del presente año.

Según la empresa Yacamán-Vivero, encargada de la reconstrucción de la vía, los trabajos se detuvieron, en primera instancia por indicaciones del Gobierno nacional cuando llegó la pandemia del COVID-19 a Colombia; y después, porque la Gobernación de Bolívar no había emitido los pagos correspondientes al porcentaje que se ha adelantado en la reconstrucción.

A su tiempo, la Gobernación respondió que los dineros se estaban tramitando, pero que la no emisión de los mismos no era excusa para que no se continúen las obras.

Entre tanto, denunciaron los miembros del Comité de Vecinos de El Rodeo que algunos residentes han optado por irse llevando los materiales que dejó la empresa Yacamán-Vivero, especialmente el triturado.

“Unos lo cogen para rellenar los huecos que hicieron los constructores, mientras que otros lo toman para revender en sus establecimientos comerciales. Lo único que se ha podido hacer es fotografiarlos y filmarlos, porque no se les puede decir algo, ya que son bastante agresivos y vulgares”, informó un vocero del Comité.

Por su parte, William Yacamán, gerente de Yacamán-Vivero, relató que lo que en realidad sucedió fue que un funcionario de la Gobernación, que estaba en la zona, sugirió a algunos vecinos que tomaran el triturado para rellenar las boca calles, para que, de esa manera, se les facilitara desplazar sus carros de entrada y salida.

“Pero --añadió--, después de eso, una señora que es propietaria de una ferretería, empezó, de manera descarada, a robarse el triturado. Parece que ni la Policía pudo detenerla, pero ya pusimos la denuncia en la Fiscalía, porque hasta el momento hemos perdido unos cinco millones de pesos en materiales”.

Igualmente, anunció que en esta semana se reanudarían los trabajos, gracias a que la Gobernación hizo un pequeño abono, después de haber documentado a los constructores sobre las afugias económicas que se están viviendo en ese estamento, por cuenta de la pandemia.

“Nosotros comprendemos la situación de la Gobernación, y una manera de poner nuestro grano de arena es reiniciar los trabajos, para cumplirle a la comunidad”, manifestó William Yacamán.