Investigan posibles casos de reclutamiento de menores en el Atlántico

Aunque no se ha comprobado nada sobre lo que han dicho algunas personas en los municipios de Luruaco y Repelón, ambos al sur del Atlántico, tampoco se ha descartado que se esté presentando este fenómeno social.

El coordinador de Derechos Humanos de la Gobernación del Atlántico, Eduardo Mogollón, ha manifestado que “ante esto la Defensoría del Pueblo envió un oficio al Ministerio de Interior para poner conocimiento las advertencias que ha hecho la ciudadanía de estas poblaciones”.

No obstante, el funcionario dejó claro que ante estas denuncias hechas por los habitantes de Repelón y Luruaco tanto la Policía Nacional y los organismos de seguridad del Atlántico no tienen conocimiento, ya que no se ha presentado una queja oficial sobre algún caso que se haya presentado.

Siga leyendo: Solicitan medidas contra reclutamiento de menores en Colombia

De otra parte, se indicó en materia de derechos humanos que se activó la ruta de protección en 41 casos de denuncias sobre amenazas a líderes sociales en el departamento.

