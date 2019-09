La demanda del Defensor es una mala señal para los posibles operadores de Electricaribe: Verano De La Rosa

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De La Rosa, dijo este viernes que la demanda interpuesta por el Defensor del Pueblo, Carlos Negret sobre el Plan Nacional de Desarrollo, es una mala señal para los inversionistas que están interesados en operar el sistema de energía en la Región Caribe.

“El Defensor del Pueblo está demandando el Plan de Desarrollo, específicamente el capítulo donde se le dan una serie de ventajas a Electricaribe para todo el proceso de escogencia de un nuevo operador. Entre otras cosas, por ejemplo, que la Nación asume el Pasivo Pensional que es casi 1.3 billones de pesos, y al asumir el pasivo pensional se crean unas condiciones financieras, que hacen viable la búsqueda de este operador”, dijo Verano De La Rosa, luego de intervenir en el XXXI Congreso Nacional de Analdex.

Reconoció que “la búsqueda del operador no ha sido fácil, se ha demorado. Nos habíamos puesto la meta de que el 4 de octubre ya estaba escogido y no vamos a cumplir esa meta del 4 de octubre, porque ya se está solicitando de que se amplié este plazo hasta finales de diciembre, porque los posibles interesados están solicitando más información, pero lo que sí está claro es que esta incertidumbre no genera ala confianza necesaria para que esos operadores se atrevan a apostarle a la Región Caribe y a Colombia como un sitio donde tiene que invertir ocho billones de pesos”.

“Estamos tratando de llamar la atención de que no es conveniente, desde ningún punto de vista, que en estos momentos no haya claridad y tranquilidad para la búsqueda de este operador. Por eso esta demanda que pone el señor Defensor del Pueblo, ojalá se encuentre la manera de que se quite ese ruido para este proceso de escogencia del nuevo operador”, afirmó el mandatario costeño.

Sobre el porqué de la demanda del Defensor del Pueblo, Verano De La Rosa sostuvo que “seguramente se habla de equidad, igualdad con otras regiones o una serie de aspectos, pero no soy persona indicada para decir los argumentos porque no los conozco a fondo, pero lo único que me preocupa es el momento en el cual se pone una demanda, en le cual todos estamos pendientes. Nos hemos quedado callados en este último tiempo para darle un ambiente de tranquilidad, de confianza a todos esos operadores y nosotros mismos no podemos estar hablando de que nuestro sistema está en estos los momentos está en el peor de los momentos”.

“En estos momentos tenemos más de 100 horas de interrupciones por usuario/año. Todos esos argumentos con los que construimos este momento, decidimos bajarle el tono a esas continuas y constantes quejas precisamente para crear un ambiente de tranquilidad en la búsqueda del operador. Esta demanda del Defensor, de una u otra manera altera ese ambiente. No es la señal adecuada”, insistió Verano De La Rosa.

En cuanto a qué conocimiento tenía sobre que han dicho los operadores, el Gobernador del Atlántico sostuvo que “nosotros no sabemos que han dicho los posibles operadores, me imagino que no deben estar muy contentos”.