La pandemia en los Montes de María (I): San Juan Nepomuceno

Tomando en cuenta que las poblaciones de los Montes de María, como su nombre lo indica, están entre montañas y no tan cerca de Cartagena, se conversó con el alcalde de San Juan Nepomuceno, el médico Wilfrido Romero Vergara, para saber de qué dispone su despacho para protegerse.

Aún así, las autoridades de salud, con la Administración Municipal a la cabeza, no dejaban de guardar las precauciones sanitarias y las medidas de comportamiento social decretadas por el Gobierno Nacional.

El virus es real

¿Cuántos casos de COVID-19 lleva San Juan, hasta el momento, y cómo está la infraestructura hospitalaria?

-- Hasta el momento hemos realizado 119 muestras para COVID-19, de las cuales tenemos reportadas siete positivas. A estos pacientes los tenemos aislados en sus residencias, bajo el monitoreo constante de la EPS. Contamos con un hospital de primer nivel con unas habitaciones habilitadas para aislamiento total, con capacidad para 15 personas; y doce lugares (entre consultorios y otras instancias), donde podríamos recluir pacientes en aislamiento, en caso de que se necesite. Además, disponemos de un hotel a las afueras del municipio, donde contamos con once habitaciones para aislamiento de pacientes asintomáticos o sintomáticos leves, para quienes la EPS pone el personal médico para ejercer control. Ese hotel podríamos ampliarlo a 22 habitaciones más, si se requiere.

¿Se cuenta con Unidad de Cuidados Intensivos?

--Somos primer nivel y no podemos abarcar el segundo, en cuanto a infraestructura de UCI, porque eso implica la movilización de varios elementos que no son solamente la cama, sino también el monitor, el ventilador, los equipos de infusión y el personal médico y paramédico, que incluye una persona que sepa de UCI; o sea, un intensivista, un anestesiólogo, un internista neumólogo, más unas enfermeras jefes, más auxiliares de enfermería que sepan manejar equipos de UCI. Si nos fijamos bien, no se trata únicamente del ventilador, como la mayoría de la gente cree, es toda una infraestructura más un equipo humano para montar una sola cama de UCI.

Hasta el momento, ¿cómo ha sido la evolución de los pacientes?

-- Periódicamente voy a visitarlos y los he encontrado muy estables y en buenas condiciones clínicas. La Administración Municipal les está colaborando con la alimentación y en la parte humanitaria con sus familiares. Además, la Alcaldía lleva tres meses suministrando agua potable gratuita a todo el municipio, mientras estemos bajo el estado de calamidad. Asimismo, estamos ayudando con los subsidios, en los estratos uno y dos, en cuanto a energía eléctrica y recolección de basuras.

¿Cuántas ambulancias tiene el municipio?

-- En el casco urbano tenemos dos. Pero debemos tener en cuenta que el municipio de El Guamo, como no tiene una EPS descentralizada, depende de nosotros para que le facilitamos otra ambulancia, con lo que serían tres las que tiene San Juan. Pero estamos haciendo diligencias ante el Ministerio de Salud, para que nos envíe otra, mientras que a la Secretaría de Salud de Bolívar le estamos solicitando dos más, una medicalizada y una básica, para el transporte de pacientes hacia hospitales de mayor complejidad.

--¿Cómo es la planta de personal que está trabajando en el hospital?

--Está conformada por médicos generales, enfermeras jefes y por auxiliares de enfermería. Además, tenemos un cuerpo de COVID--19, que está integrado por un médico general, un epidemiólogo, una enfermera jefe epidemióloga, la secretaria de Salud, el gerente del hospital, una trabajadora social, una psicóloga y una fisioterapeuta.

--¿Existe algún registro de la tercera edad y de las personas con enfermedades?

--Sí, lo tienen las EPS. Cuando detectamos un paciente que nos resulta sospechoso, de inmediato pedimos la historia clínica, hacemos el aislamiento preventivo en la vivienda y tomamos las medidas correspondientes. Nuestra población de la tercera edad es bastante grande. Por eso siempre estamos recalcándoles que lo ideal es que se queden en sus casas, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos padecen hipertensión, diabetes, asma e insuficiencia renal.

--¿La gente está acatando las medidas sanitarias?

--Totalmente. Un 95% de nuestra población está respetando todos los decretos. Quienes deben salir, lo hacen regidos por el dígito que corresponda al día. Sus diligencias son bancarias, compras de alimentos y medicinas, el cobro de Familias en Acción, adulto mayor y Jóvenes en Acción. Las únicas personas que pueden salir con un dígito diferente, son las que necesiten llegar a la sala de urgencias del hospital. Al mismo tiempo, hemos ido moviendo la economía de una manera gradual, para evitar aglomeraciones. Le damos prioridad al comercio local y nos estamos cerrando al intermunicipal y al interdepartamental, para que no nos lleguen personas posiblemente contagiadas. Desafortunadamente, todavía hay personas que piensan que el COVID-19 ni existe, pero están equivocadas porque es una realidad mundial.

--¿Cómo está el servicio de agua?

--Los acueductos siempre han sido la piedra en el zapato de los municipios de Bolívar, pero respecto a San Juan podemos decir que tenemos agua 24 horas, desde el primero de enero del presente año, cuando comenzó esta Administración. Una que otra vez tenemos que parar el servicio cuando se presenta alguna falencia en una de las maquinarias, pero lo normal es que tengamos agua permanente en todos los sectores. Tanto es así, que en estos cinco meses no se ha presentado ninguna protesta por parte de los usuarios de la cabecera municipal ni en los corregimientos. Dentro de 25 días debemos estar inaugurando un acueducto para el corregimiento de San Pedro Consolado, que llevaba 140 años sin redes de agua potable. Se trata de una obra que logramos con recursos propios. Este era el único corregimiento que faltaba por tener agua potable, porque San Cayetano, San Agustín, La Haya, San José del Peñón y Corralito tienen acueducto. A las veredas, donde el verano se ha sentido fuertemente, enviamos todos los días hasta cuatro carrotanques.