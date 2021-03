Ladrones se llevaron 70 computadores en I.E. de Mahates

“Ellos, según me informan, rompieron las rejas internas de seguridad, primero en el salón de informática, pero al no encontrar nada, se fueron a la oficina de la rectoria, donde al ver las maletas, se llevaron los 70 computadores para educar en bolsas plásticas”, dijo Díaz añadiendo que “en la habitación de la pareja que cuida el colegio, también hurtaron algunas prendas de vestir y los equipos móviles de estas personas”.

Los ladrones habrían dejado encerrados al interior de la vivienda a los residentes del lugar, huyendo en motos que, todo indica, tenían parqueadas cerca de la entrada a la institución.

La rectora indicó que desde el 31 de diciembre del año pasado, esta institución educativa no tiene servicio de vigilancia, al parecer, porque la gobernación no renovó el contrato de la vigilancia privada. Esta no sería la primera vez que este colegio es víctima de hurtos.

Desde la Gobernación de Bolívar señalaron que ya están trabajando en la contratación de vigilancia de las diferentes instituciones educativas del departamento.