Lanzan ‘Hotel Service At Home’ para reactivar sector turístico en Barranquilla

Up & Go Travel Advisor, operador turístico barranquillero, ha lanzado la iniciativa Hotel Service At Home, con el fin de promover la reactivación del sector turismo, particularmente el de hotelería.

“El objetivo de esta estrategia es llevar los diferentes servicios que se ofrecen en un hotel hasta los hogares de los barranquilleros, a través de alianzas entre el operador turístico y los establecimientos de alojamiento ubicados en la ciudad”, dice Jaime Alfaro De Castro, el promotor de esta iniciativa.

Indicó que el producto con el que la empresa barranquillera ha puesto en marcha la iniciativa es el Festival del Club Sándwich, cuyo objetivo es posicionar el producto estrella del Room Service de los hoteles, a través del servicio de domicilios por la plataforma Rappi.

“Esto reactivará una de las unidades de negocio que tienen los hoteles como es el área de alimentos y bebidas. Para esta primera versión los hoteles que pondrán al servicio de los barranquilleros su Club Sándwich son: Four Points, Crowne Plaza, Windham Garden, Estelar Alto Prado y Barranquilla Plaza”, agrega.

“Entendemos que el sector está atravesando por una situación difícil. Sin embargo, somos conscientes que debemos buscar las maneras de generar una demanda que promueva el apalancamiento entre los distintos eslabones de la cadena de valor, con el fin de tener la oportunidad de generar algún tipo de ingresos mientras se logra retomar la industria de los viajes de forma presencial”, reafirma Alfaro De Castro, Gerente Comercial de UP & GO Travel Advisor.

Sostiene que el efecto negativo en la economía mundial causado por la pandemia del Covid-19 ha recaído profundamente en la industria turística. Los prestadores de servicios turísticos tienen encendidas las alarmas frente a una situación que ha afectado su liquidez, generando recortes de personal, pérdidas millonarias y, en algunos casos, el cierre total de empresas.

UP & GO TRAVEL ADVISOR invita a la ciudadanía de Barranquilla a apoyar esta iniciativa y a las empresas involucradas, desde este 17 de Julio hasta el 31 de Julio de 2020, tiempo en que se mantendrá activo el Festival y podrán probar los productos de los hoteles participantes a un precio especial.

Terminó diciendo que cuando finalice la actividad se hará un sorteo para premiar la fidelidad de los clientes. Para mayor información deben revisar las redes sociales (Instagram) @festivaldelclubsandwich y @upgotravel. Además, se dará a conocer el mejor Club Sándwich de la ciudad ofrecido por los restaurantes y las cocinas de los hoteles en Barranquilla y así, cuando se levante la medida de aislamiento preventivo y se reabran los establecimientos gastronómicos, los barranquilleros puedan tener una opción más al momento de elegir dónde comer.