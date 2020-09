Líderes de Arjona rechazan idea de sociedades mixtas

El Frente Común por Arjona propuso a la Alcaldía de ese municipio que los tres proyectos de sociedades mixtas, que se están debatiendo en el Concejo Municipal, se elaboren de mejor manera y teniendo en cuenta a la comunidad.

Orlando Villadiego Arroyo, representante de esa agrupación, anunció que la misma está preparando una movilización de la comunidad, para hacer sentir la inconformidad del pueblo con estos tres proyectos.

La movilización se está acordando a través de las redes sociales, para establecer la fecha, la hora y el itinerario a recorrer.

Como ya se ha informado, la Alcaldía de Arjona puso en consideración del Concejo la creación de tres sociedades de economía mixta, para que se encarguen de manejar el matadero, la Umata y la construcción del nuevo cementerio, que sería de alcance regional.

Por considerar que estas discusiones se han hecho a espaldas de la comunidad, Villadiego y su grupo propusieron a la Alcaldía que archive los tres proyectos, que convoque a los sectores productivos y a la comunidad en general, para que se haga una consulta, mediante la cual se establezca cuáles son las obras que necesita el municipio para desarrollarse.

“Ya estamos cansados --agregó-- de que todos los activos del municipio se estén entregando en concesión en contra de la voluntad de la gente. De ese modo se entregaron el tránsito, la recolección de las basuras y el alumbrado público, y todos funcionan mal”.

Para el grupo de Villadiego Arroyo no es necesaria la creación de tres sociedades de economía mixta para manejar las mencionadas instancias, “dado que eso puede hacerlo con excelencia el municipio, buscando socios estratégicos, como la Gobernación de Bolívar, por ejemplo, para que inviertan y los tres activos municipales podrían regionalizarse y hasta volverse exportadores”.

El alcalde de Arjona, Isaías Simancas Castro, aseguró que el proyecto no se ha hecho a espaldas de la comunidad, puesto que se ha publicado en redes sociales y en los medios de comunicación, con el objeto de que los pobladores estén enterados.

Igualmente, explicó que las tres sociedades son necesarias, debido a que el Municipio no cuenta con los recursos suficientes para manejar el matadero, la Umata y el nuevo cementerio, “ya solo podríamos participar con un presupuesto que no nos perjudique. Por lo demás, las empresas asociadas van a generar empleo. Muchas comunidades de Bolívar desean que a sus pueblos lleguen empresas, pero en Arjona nos hemos encontrado con unos sectores que no desean el progreso”.

Anotó que los proyectos fueron postergados por el Concejo, debido a que los concejales prefirieron esperar a que finalizara el contrato de concesión del matadero, circunstancia que operará hasta el día 17 de octubre de presente año.

“Estos proyectos de acuerdo --prosiguió-- están enmarcados en la ley y cuentan con sus estudios demostrativos. El Concejo prefirió que los debates se efectuaran en conjunto, generando que el debate de los mismos fuera postergado para próximas sesiones”.