Líderes del Grupo de Puebla hacen llamado para garantizar seguridad de Caicedo

El presunto plan de atentar contra Caicedo fue denunciado por Colombia Human Rights Committee, desde Washington, DC; Movement for Peace in Colombia, en New York: Arraigo, desde New York; y Colombia Grassroots Support, en New Jersey, organizaciones se manifestaron por medio de una carta dirigida al presidente de la República, en la que le expresaron su preocupación por la “grave situación de seguridad por la que está atravesando el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, ante presuntas amenazas por parte de bandas criminales, quien en su administración, se ha enfocado en que la fuerza pública avance positivamente en el desmantelamiento de los grupos armados organizados, heredados del paramilitarismo”.

A ello se sumó el respaldo internacional hacia el gobernador por parte de los eurodiputados Helmut Scholz, Miembro de la Comisión del comercio internacional del Parlamento europeo; Maria Arena, Presidente de la Sub-comisión de Derechos Humanos del Parlamento europeo; y Benoît Biteau, Vicepresidente de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con los países de la Comunidad Andina de Naciones –CAN-, quienes le expresaron la misma preocupación al Jefe de Estado colombiano.