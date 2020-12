Lideresas de Montes de María solicitan más presencia del Estado

Las lideresas de la subregión de los Montes de María, parte alta y parte baja, coincidieron en pedir al Estado colombiano más vías de acceso para sus pueblos, mejoramiento de sus condiciones de trabajo en el campo y contrarrestar el resurgimiento de la inseguridad.

Estas peticiones fueron expresadas en el evento “El poder de las lideresas en la toma de decisiones-El poder del territorio”, que tuvo lugar en el municipio de San Juan Nepomuceno.

El acto fue presidido por la consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, quien estuvo acompañada de varios alcaldes de Sucre y Bolívar, como también de gestores cultores de ambos departamentos.

Leila Vega Villamil, lideresa del corregimiento de La Haya, jurisdicción de San Juan Nepomuceno, fue una de las primeras en expresar su inconformidad con algunas anomalías que están tomando cuerpo en ese territorio.

Sin embargo, hizo la salvedad respecto a que esa misma situación la vienen padeciendo la mayoría de las lideresas en los Montes de María, pues en casi todas las localidades hay problemas con vías en mal estado, la producción económica y el acoso de los actores violentos.

“Para poder llegar a este evento --dijo-- tuve que salir desde ayer, porque el mal estado de las vías no permite que uno salga de su pueblo y regrese el mismo día”.

Asimismo, aseguró que el desempeño laboral se ve truncado por la falta de agua, puesto que carecen de sistemas de riego para sacar adelante la agricultura y, de paso, la seguridad alimentaria y la comercialización, “porque si queremos participar en uno de esos mercados campesinos que se organizan en los municipios, nos toca traer la carga a lomo de mula o en nuestros hombres, y las distancias son muy grandes”.

Para Vega Villamil una buena forma de no dejar perder los productos de la tierra “sería tener los elementos técnicos para transformarlos, venderlos, alimentarnos y ganar dinero con el ñame y las hortalizas”.

En cuanto a la seguridad, sostuvo que hay presencia de personas extrañas en la zona, “y no sabemos a qué grupo pertenecen, pero tampoco podemos averiguar, porque entonces vienen las amenazas y las presiones para que abandonemos el territorio. Recientemente una familia tuvo que salir. Por eso consideramos que se está repitiendo la época de la violencia de los años 90. Entonces, no podemos hablar de postconflicto sino de post acuerdos, porque seguimos inmersas en lo mismo”.

La lideresa agregó que los actores armados también han optado por despojar a los campesinos de sus animales, sobre todo el ganado vacuno, “que lo matan, los descuartizan, se llevan una parte y dejan el resto regado por ahí. A un vecino le robaron una burra, a la cual le cortaron la cabeza y se la llevaron con una nota que decía que así como le había pasado a la burra le iba a pasar a él”.

Elsy Quintana Simancas, lideresa por los Derechos Humanos en Montes de María, parte baja, específicamente en los territorios afrodescendientes, exigió que el Gobierno nacional “haga un mejor seguimiento a los procesos que se inician con las lideresas, porque los alcaldes son aves de paso y, en cuanto salen de la administración, todo se trunca”.

Pidió que se haga algo por la ciénaga del municipio de Marialabaja, que se está secando “y dejando a un gran número de pescadores sin trabajo, en tanto que sus hijos están tomando malos caminos. Necesitamos que se organicen proyectos productivos para esas personas, que representan a 600 familias del casco urbano y de los corregimientos a orillas de la ciénaga”.

Advirtió no estar de acuerdo con que a los jóvenes “los estén persiguiendo hombres armados, quienes se hacen pasar por miembros de las Autodefensas Gaitanistas, como si en estos pueblos no hubiera una autoridad legal para corregir lo que no esté bien”.

Jania Liz Márquez Restrepo, lideresa de la comunidad LGBTI de El Carmen de Bolívar, sostuvo que en ese municipio algunas trabajadoras por los Derechos Humanos están recibiendo amenazas de grupos no identificados, que incursionan sobre todo en las zonas rurales.

HABLA LA CONSEJERA

La consejera Nancy Patricia Gutiérrez tomó nota de las preocupaciones que planteó el alcalde de San Juan Nepomuceno, Wilfrido Romero Vergara, respecto a las denuncias de las lideresas.

“Llevo ese mensaje al presidente Iván Duque, pues me parece muy importante que se haga un revisión de la seguridad con las entidades territoriales, los gobernadores, los alcaldes y los comandantes de la Armada, el Ejército y la Policía. Espero que próximamente podamos volver, desde la Presidencia de la República, a revisar la seguridad, aspecto que debe incluir a las personas de la comunidad LBGTI”, dijo.

En cuanto a la falta de vías de acceso, para transportar los productos agrícolas, señaló que la Consejería Presidencial para la Mujer ha identificado 214 proyectos productivos en Montes de María “y, efectivamente, uno de las peticiones es la inversión en vías. De manera que llevaremos esta queja al Instituto de Vías, para traer, en los próximos días, una respuesta, tema que ya hemos hablado con los gobernadores y los alcaldes”.

Anunció que, posterior a la reunión con las lideresas, se organizará un taller de trabajo para revisar las propuestas que se recogieron en materia de inversión productiva, “pues lo que se requiere en este momento es que la gente tenga la oportunidad de generar ingresos, pero también iremos a la muestra artesanal, donde nos van a exponer los resultados de las mujeres organizadas con varios frentes de trabajo”.