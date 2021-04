Liquidación de Electricaribe: inició recepción de reclamaciones

Desde ayer y hasta el próximo 14 de mayo de 2021 todas las personas, naturales y jurídicas, que se crean con derecho a presentar reclamaciones ante Electricaribe en Liquidación podrán radicar su pretensión, junto con las pruebas necesarias que sustenten su solicitud. Así lo reiteró la liquidadora de la empresa, Ángela Patricia Rojas Combariza.

Lea aquí: En cuatro pasos se hará la liquidación de Electricaribe

Después de vencido el plazo establecido, el liquidador no tendrá facultad para aceptar ninguna reclamación. Todas las obligaciones no reclamadas y las reclamaciones presentadas en forma extemporánea que aparezcan debidamente comprobadas en los libros de contabilidad oficiales de la liquidación serán calificadas como pasivo cierto no reclamado.

El formulario

Para adelantar el proceso de radicación los reclamantes deberán diligenciar el formato que se encuentra en la página web www.electricaribeliquidacion.com, en el botón de reclamaciones, el cual también estará disponible en la sede de la sociedad en liquidación.

¿Dónde radicar?

La radicación de las reclamaciones solo podrá hacerse en físico y de manera presencial en las instalaciones de Electricaribe en Liquidación: Carrera 51B # 80-58 Piso Primero, Local 102 del Edificio Smart Office Center en la ciudad de Barranquilla, de lunes a viernes, en el horario comprendido entre las 8 a.m. y las 5 p.m.

Con el propósito de facilitar el trámite de las reclamaciones, Electricaribe en Liquidación dispuso también del teléfono +57(5) 3859138 y a través de su página web: www.electricaribeliquidacion.com para que las personas agenden con tiempo su turno de radicación.