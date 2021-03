Medidas en Semana Santa en la Costa Caribe

En Mompox, municipio del departamento de Bolívar y destino turístico predilecto de turistas para pasar estos días festivos, el alcalde Guillermo Santos decidió decretar toque de queda y ley seca en todo el territorio. Además, prohibió las procesiones que se realizan entorno a la Semana Santa.

Con el Decreto 20210325- 001, anuncia que desde el lunes 29 de marzo, a las 00:00 a.m. y hasta las 5 a.m. del lunes 5 de abril hay ley seca en Santa Cruz de Mompox, lo que quiere decir que no se podrán vender ni consumir bebidas alcohólicas.

Además, se decretó toque de queda los días 29, 30 y 31 de marzo de 10 de la noche a las 4 de la mañana del día siguiente; y del 1 al 3 de abril de 9 de la noche a las 4 de la mañana del siguiente día.

“También están prohibidas las procesiones que se realizan con ocasión a la Semana Santa, tales como el paso robado, Domingo de Ramos, jueves y viernes santo, y retreta fúnebre en el cementerio y demás actos que conlleven a congregaciones de personas. Se permite el aforo máximo del 40% en las iglesias y diferentes templos y los sacerdotes deben verificar que se cumpla esta consigna”, reza el decreto.

En este también se lee que están “prohibidas las fiestas privadas, cumpleaños, bautizos, matrimonios y demás eventos que aglomeren a más de 10 personas desde el sábado 27 de marzo hasta el lunes 5 de abril”.

La administración recordó a los ciudadanos que es obligatorio el uso del tapabocas, mantener el distanciamiento y el lavado de manos en cada uno de los rincones de Mompox.