No para la racha de muertes violentas en Córdoba

Siete personas han muerto en las últimas horas en el departamento de Córdoba, cuatro de ellas asesinadas en diferentes municipios, un universitario arrollado por una buseta que cubría la ruta Montería y Cereté y dos hermanos universitarios que se ahogaron en el río Sinú.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, en el barrio El Dorado de Montería fue asesinado José Álvarez Nieto, quien fue abordado por dos motociclistas que le propinaron cinco impactos de bala.

De igual forma, en el municipio de Tierralta fue ultimado un joven en el barrio Nuevo Oriente de ese municipio del sur de Córdoba, sobre la vía que conduce hacia el sector de Palmira, hasta donde llegó un sicario que le propinó varios impactos.

Las autoridades indicaron que la víctima no portaba documentos y que por ello no ha sido posible identificarlo. También manifestaron que tiene un tatuaje en el brazo y que los vecinos del sector indicaron que no lo conocen.

En el municipio de Sahagún le quitaron la vida al joven Juan Carlos Tapia, quien se encontraba en el barrio Simón Bolívar hasta donde llegó un sicario y le disparó en varias oportunidades. Las autoridades investigan el hecho.

Entretanto, en el municipio de Cereté sicarios acabaron con la vida de Oscar Javier López García, de 29 años, sin que hasta el momento las autoridades tengan claro cuáles fueron los móviles y los autores del hecho que se registró entre los barrios La Palma y Girasoles.

Arrollan a ciclista

Otro de los hechos que lamentan los cordobeses fue la muerte de Diego Andrés González, estudiante de quinto semestre de arquitectura de la Universidad del Sinú, quien fue arrollado por una buseta que cubre la ruta Montería- Cereté.

El joven, de 18 años, se movilizaba en una motocicleta a la altura del sector conocido como Leticia cuando fue embestido por la buseta, identificada con las placas YHK 726, afiliada a la empresa Sotracor.

Según las autoridades, la buseta trató de esquivar a un vehículo que invadió su carril y terminó atropellando al joven que hacía deporte con varios compañeros aficionados a las bielas. Sin embargo, los vecinos del sector señalan que el conductor de la buseta conducía en estado de embriaguez y que huyó del lugar de los hechos, aduciendo que temía ser linchado por la comunidad. Horas después se entregó.

Se ahogan dos hermanos

Córdoba está de duelo con la muerte de los hermanos Carlos y Camilo Morelos Blanco, quienes se ahogaron cuando tomaban un baño en el río Sinú, a la altura de la vereda Barú, zona rural del municipio de Tierralta.

Los familiares señalaron que los jóvenes estaban en un paseo familiar en casa de una de sus tías y decidieron tomar un baño en el río. Al intentar cruzarlo fueron arrastrados por la corriente. Hasta el momento han encontrado solo un cuerpo y continúa la búsqueda del otro.

Los jóvenes son hijos Hermes Morelo, instructor de vigilancia y Teolinda Blanco, estilista del municipio de Tierralta. Ambos con esfuerzo y sacrificio habían logrado sacar a sus hijos adelante y los tenían estudiando en la universidsad en Montería.

Carlos Andres estudiaba educación física en la Universidad de Córdoba y estaba a punto de culminar la carrera. También había formado parte del único equipo de Rugby de Tierralta.