“No queremos volver a las oscuras noches de los años 80 y los 90”: Procuradora

La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, dijo este martes 5 de septiembre durante el Séptimo Foro Electoral 2023, que, si no se toman las medidas necesarias para proteger a los aspirantes a los diferentes cargos públicos ante las amenazas de los grupos al margen de la ley, se podría “volver a las oscuras noches de los años 80 y 90”.

En cuanto la seguridad del Atlántico, dijo que Barranquilla presenta una criticidad alta y en consecuencia está catalogada en un nivel de atención alto. “Los demás municipios, de acuerdo con este informe, no presentan ningún tipo de criticidad. No obstante, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, amplía y habla de otras localidades, como Soledad, por ejemplo, posible de criticidad alta”.

“Aprovecho este momento para volver hacerle un llamado al Presidente de la República, a nuestro ministro del Interior, a nuestros gobernadores y alcaldes y a la Fuerza Pública para que adopten muchas más medidas, todas las que sean necesarias, para permitir que la realización del proceso electoral se haga en condiciones de plenas garantías para todos nosotros”, enfatizó Cabello Blanco.

Terminó diciendo que espera que se tomen las medidas necesarias para proteger a las personas que están amenazadas. “Porque si no nos ponemos al día todas las autoridades, porque todos tenemos parte en ello, no quiero pensar que tengamos que volver a las oscuras noches de la época de los años 80 y los 90. Es el momento ya de actuar y no tanto de requerir o de insistir”.