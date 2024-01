¡Ojo al dato! Estos municipios del Atlántico estarán sin luz este miércoles

En la subestación Silencio se realizará lavado de equipos eléctricos, por tanto, se percibirán breves interrupciones de energía en:

Circuito Silencio 5, de 4:30 a.m. a 5:00 a.m. y de 6:00 a.m. a 6:30 a.m.: El Pueblo, Los Ángeles, Los Ángeles Dos, Los Ángeles Tres; y de la calle 79 a la calle 79A entre carreras 26C7 y 27 (Silencio).

Circuito Florida, de 5:00 a.m. a 5:30 a.m.: Florida, Los Jobos, Bello Horizonte; de la calle 80B a la calle 83 entre carreras 38 y 42 (Campo Alegre); y de la calle 78 a la calle 82A entre carreras 42A y 42F (Ciudad Jardín).

Por la ejecución de este trabajo se podría presentar suspensión del servicio en el circuito San Felipe, de 5:00 a.m. a 6:00 a.m. que comprende los sectores Villa del Rosario, Me Quejo, La Manga, Por Fin y Los Olivos.

En el circuito América Río por mantenimiento de red y transformador, habrá suspensión de energía en la calle 43 con carrera 44, de 1:00 p.m. a 3:30 p.m. y de 3:30 p.m. a 6:00 p.m.

Por su parte, se cambiarán redes y postes de 7:30 de la mañana a 5:00 de la tarde en la calle 64 con carrera 25, del barrio Los Andes.

Por último, en el municipio de Galapa se cambiarán postes en mal estado, de 8:10 de la mañana a 6:00 de la tarde en la calle 16 con carrera 27A.