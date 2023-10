¡Ojo! Si va para el partido Colombia-Uruguay esto debe tener en cuenta

Entre las prohibiciones que ha emitido la entidad, el no permitir el ascenso y descenso de pasajeros del servicio de transporte público colectivo de pasajeros e individual tipo taxi, en el horario comprendido entre las 10:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, en la Avenida Circunvalar, entre las Calles 45 (Avenida Murillo) y 46 en ambos costados. Lea: Prográmate: ¡Se metieron las Fiestas de Independencia de Cartagena!

“Se solicita a los asistentes no llevar vehículos particulares, ya que el parqueadero del Estadio Metropolitano, por seguridad, no estará habilitado”, dice el informe.

Esta es la zona donde no se deberá ascender ni bajar pasajeros.//

Por la zona delimitada de amarillo no podrán cicular motos, cuatrimotos, motocarros y similares.//

Si va a ingerir licor, sea responsable, entregue las llaves o use transporte público.

Se suspenden los permisos especiales para circulación de vehículos pesados y/o realizar actividades de cargue y descargue, expedido por la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial. Las personas que cuentan con permiso especial no podrán hacer uso de éste en las zonas descritas anteriormente durante la vigencia de la restricción.

Por la línea demarcada no podrán circular vehículos pesados desde las 7:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche de este jueves 12 de octubre.//

La Policía de Tránsito desarrollará antes, durante y después del partido, operativos de alcoholemia en puntos fijos y móviles de la ciudad.

A los conductores se les recuerda no exceder el límite de velocidad y recordar la fiscalización electrónica a lo largo de la vía, no invadir el carril contrario, llevar el cinturón abrochado y no hablar por celular, ya que una mínima distracción en una vía congestionada podría tener consecuencias fatales.

La Policía Nacional de Tránsito y los Orientadores de Movilidad estarán en puntos prioritarios para agilizar la movilidad. Lea aquí: 100 policías de Protección y Servicios Especiales cuidarán a los turistas

Sandra Milena Herrera Jiménez, secretaria de Tránsito y Seguridad Vial, invitó a la ciudadanía a tener en cuenta estas medidas y recomendaciones, “para disfrutar la fiesta del fútbol con tranquilidad y responsabilidad. Recuerden salir con tiempo y movilizarse en transporte público y si van a consumir alcohol, entregar las llaves. En el punto tendremos a nuestros Orientadores de Movilidad y Policía de Tránsito. Además, personal de campañas educativas en cruces peatonales y a las afueras del estadio, con mensajes de respeto a las señales de tránsito y consumo responsable de alcohol”.