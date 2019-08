Para este domingo Electricaribe anuncia trabajos de adecuación en Barranquilla

La empresa Electricaribe anuncia que este domingo estará haciendo intervenciones en cuatro circuitos de Barranquilla, por lo que será necesario la suspensión del servicio de energía entre las 7:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

“Este domingo 4 de agosto Electricaribe trabajará sobre los circuitos Río 8 y Río 9, ejecutando mantenimientos y reemplazando elementos de la infraestructura eléctrica. Los trabajos iniciarán a las 7:00 de la mañana y se extenderán hasta las 5:00 de la tarde, motivo por el cual presentarán interrupción del servicio los clientes ubicados en la carrera 43 entre calles 5 y 6, asimismo, en la calle 6 con carrera 45”, dice el comunicado emitido por la compañía.

Por otro lado, manifiesta que se presentarán interrupciones al inicio y al cierre de las labores en los siguientes sectores: Circuito Río 8, de 7:00 a.m. a 7:40 a.m. y de 4:20 p.m. a 5:00 p.m. en los barrios Barranquillita, Barlovento y La Loma. Y en el Circuito Río 9, de 7:00 a.m. a 7:40 a.m. y de 4:20 p.m. a 5:00 p.m. en la Zona Franca.

ADECUACIONES EN LOS CIRCUITOS NOGALES Y JUAN MINA

La empresa agrega que personal de Electricaribe continuará este domingo 4 de agosto con el cambio de redes y elementos sobre los circuitos Nogales y Juan Mina.

“Gracias a la arquitectura de red de la empresa, en esta oportunidad las cargas de estos circuitos serán transferidas a otros circuitos cercanos. Sin embargo, los clientes percibirán interrupciones de 6:40 de la mañana a 7:20 a.m. y luego entre las 4:50 p.m. y 5:30 p.m.”, manifiesta el escrito.

Los sectores que se verán afectados son:

-Circuito Nogales: barrios Campo Alegre, Ciudad del Sol, El Edén, Las Estrellas, Urb. Prados del Edén, Olímpica Las Estrellas y Comcel S.A.

-Circuito Juan Mina: barrios La Pradera, vía Barranquilla – Juan Mina, Villas de San Pablo, RCN, Rinagui & Cía. Ltda., GNC Estación Campo Alegre, Loplast.