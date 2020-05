“Pedimos ayuda al Gobierno Nacional”: gremio de transportadores de Arenal

“Esto es algo que nos atañe a todos en Colombia. Tenemos que seguir las directrices del Gobierno Nacional. Cuando se declare que el transporte Intermunicipal pueda funcionar, entonces sí podrán trabajar; pero vamos a ser estrictos con los protocolos de bioseguridad en cada vehículo para proteger a la gente de esta pandemia”.

Valle dijo también que ha apoyado a la comunidad con mercados, pero todo se ha prolongado debido al aislamiento social. “Reitero, pido comprensión al gremio de transportadores ya que todavía no están dadas las condiciones para viajar a Cartagena y Barranquilla”.

SE INUNDA ARENAL

José Orozco, quien trabaja en Cartagena, dijo que “la situación está grave para todos y más para el gremio de conductores que viven del día a día. Pero si abren el transporte Intermunicipal se inunda Arenal de coronavirus. Creo que lo mejor es esperar”.

Francisco Castro, abogado de profesión, dijo que “este problema se ha agudizado para todos. Yo no he podido ir a Cartagena porque siempre he tenido problema de asma y no quiero correr riesgo. Esto es serio, el COVID-19 es un enemigo perverso. Le digo a los conductores que esperen, Dios es grande y esto tiene que pasar”.