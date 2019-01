Periodista Manuel Medrano lanzó el libro “Pido la Palabra”

La plazoleta de la Alcaldía de Sincelejo fue el escenario que escogió el locutor, periodista y escritor Manuel Medrano Barragán para el lanzamiento de su libro “Pido la Palabra” , evento al que asistieron más de 600 personas y que contó con la presencia de su hijo el artista y ganador de dos Grammy, Manuel Medrano.

A este importante momento, en el que Medrano Barragán también celebraba 40 años de trayectoria periodística, asistieron personalidades, escritores, poetas y conocedores del mundo literario del departamento de Sucre y el país.

En el libro, Manuel Medrano pide la palabra para contar varias vivencias de su trayectoria periodística y para denunciar, con trabajo profundo de investigación, algunas irregularidades y hechos de corrupción de los que fue blanco el departamento de Sucre durante varios años.

“Este libro es el trabajo de 7 años y aunque no quería leer, aquí hay un párrafo que me llama mucho la atención, que se llama El botín de los sueños. Dice así: ‘El mar aún permanece allí, increíble, no se lo han podido robar, tal vez porque una operación clandestina no basta o a lo mejor no se han dado cuenta de su valor intrínseco o no han aprendido a contar las olas’, así se robaron las regalías de Tolú y Coveñas”, dijo Manuel Medrano Barragán.

Medrano Barragán concluyó su intervención asegurando que no está de acuerdo con aquellos que dicen que no hay una sola verdad, sino que la verdad es aquella que todo el mundo quiere esconder. Invitó a los asistentes al lanzamiento del libro a escuchar música.

“Yo tengo un defecto o una virtud, pero yo quiero escuchar música, porque ya todo se ha dicho, yo me siento orgulloso que un hijo me robe el escenario, porque al fin y al cabo uno trabaja para sus hijos”, estas fueron las palabras que utilizó Manuel Medrano Barragán para cederle la palabra a su hijo Manuel Medrano, quien interpretó la canción Bajo el Agua.