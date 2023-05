"Pido disculpas públicas": mujer que agredió a funcionarios de Avianca

Así se refirió la mujer que agredió a dos funcionarios de la mencionada aerolínea, en el aeropuerto Los Garzones de Montería, quien pidió disculpas públicas. "Esa no es mi naturaleza, yo soy profesional y yo me desconozco cuando veo ese video", indicó la mujer, luego de ver que ese video se hizo viral. Sugiero leer: Video: pasajera agredió a funcionarios de Avianca por pedirle el registro de una menor

"Yo reconozco que esa no fue la mejor actitud para hacer una reclamación, pero me sentí tan maltratada y tan afectada por parte de los funcionarios de Avianca".

May 19 - 14:44

May 20 - 18:07

May 21 - 10:42

"Ese fue el resultado de una suma de eventos previos, que no se contaron. Hay un contexto inicial que no se mostró. Yo siento que se ensañaron conmigo con relación a los otros pasajeros", indicó la mujer, aduciendo que dentro de la rabia que tenía, no escuchó los gritos de su hija.

Reiteró que todos somos seres humanos y que cuando se llenan los límites de la tolerancia y el respeto, las personas no saben cómo pueden reaccionar.

"Yo tuve una forma de reaccionar que no fue la correcta y pido disculpas públicas a los funcionarios de Avianca, pero ellos deben reconocer que no tuvieron trato de cordialidad conmigo", puntualizó la mujer del interior del país.