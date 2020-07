Polémica por la ocupación de una reserva forestal

Desde hace siete años, los pescadores del corregimiento de Pueblo Nuevo, jurisdicción del municipio de Santa Catalina, están viendo la ocupación de una reserva forestal, sin que, según ellos, las autoridades tomen cartas en el asunto.

Se trata de las orillas de la Ciénaga La Redonda, donde un amplio espacio de terreno donde hay manglares y otras especies vegetales, las cuales vienen siendo taladas por particulares que levantan construcciones pasando por encima del mandato del Gobierno nacional, que, mediante el Decreto 063 de 1951, nombró ese terreno como reserva forestal.

De acuerdo con el Consejo Comunitario de Pueblo Nuevo, los particulares son personas foráneas que les compran lotes a nativos, quienes primero invaden con palos o ranchos y después venden. Posteriormente, los compradores extienden lo que compraron hasta los predios de la ciénaga y, de paso, les cierran el paso a los pescadores.

Los lugareños aseguran que ya pusieron la queja ante la Corporación Autónoma del Canal del Dique (Cardique) y de la Alcaldía de Santa Catalina, pero hasta ahora no se ha visto un pronunciamiento contundente de parte de esos despachos.

Wilfrido Pérez Torres, miembro del Consejo Comunitario, dijo que el terreno en cuestión tiene ocho mil hectáreas y abarca desde Punta Astillero hasta la Y de Santa Catalina y Luruaco.

“Lo más curioso --anotó Pérez Torres-- es que nuestro pueblo no ha podido crecer a nivel de infraestructura. No tenemos casa comunal ni espacios deportivos, porque esos terrenos no se pueden usar. Pero en cambio unos particulares foráneos sí pueden construir”.

En el tramo correspondiente a Pueblo Nuevo, comentó el líder social, van siete construcciones, pero más allá se están levantando otras, también amparadas por la inoperancia de las autoridades.

Agregó que los dueños de esas construcciones también se están apropiando de las servidumbres que usaban los pescadores, sobre todo en la noche, para estacionar sus embarcaciones y demás elementos de sus jornadas laborales, “porque ahora nos amenazan y hasta nos echan los perros bravos que tienen ahí cuidando”.

Agregó que la consecución de las escrituras, para vender y comprar, se viene realizando en Santa Catalina desde muchas administraciones atrás, proceso en el que participa la notaría, tomando en cuenta que un supuesto dueño nativo tiene muchos años de haber ocupado en el terreno a vender.

“Los foráneos pagan una pequeña cantidad por el lote de 20 metros que les vendió el nativo, pero después extienden la propiedad hasta cien metros, robándose parte de la ciénaga”.

El Consejo Comunitario relata que en los años noventa, y en vista de las manifestaciones de invasión que ya se estaban dando, los nativos, con el apoyo del Gobierno nacional, repoblaron el poco mangle que para entonces se había talado.

Posteriormente, hace siete años, se reinició la depredación, pero solo hasta ahora el tema fue removido por los pescadores, debido a que ya tienen su propio Consejo Comunitario.

Es así como se han organizado reuniones con Cardique, Dimar, Capitanía de Puerto, con la Defensoría del Pueblo “y nos anunciaron que emprenderían tomas y que los poseedores de mala tendrían que devolvernos esas tierras, pero todo quedó en palabras. Mientras tanto, los nativos siguen invadiendo y vendiendo a los foráneos”.

Iris de Alba, integrante de la organización turística Amanzatur, dice que la ocupación de los foráneos está acabando con este renglón de la economía poblada, “debido a que no podemos llevar a los turistas a la ciénaga, porque nos cierran el paso a la brava”.

Diana Jiménez Rodríguez, del Consejo Comunitario, aseguró que la actual administración de Santa Catalina tiene conocimiento, respecto a que presuntamente toda la orilla de la ciénaga, correspondiente a Pueblo Nuevo, ha sido vendida “y los únicos pasos que nos quedan son los finales de las tres calles que conforman al pueblo”.

El gerente de Cardique, Ángelo Bacci Hernández, dijo que revisará el caso para pronunciarse hoy.

El Universal intentó obtener la declaración del alcalde de Santa Catalina, Manuel Polo, pero este no respondió su teléfono ni mensajes de Whatsapp.