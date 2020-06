Policía rescata a bebé abandonado en Barranquilla

Un hombre que en la noche del viernes 5 de junio transitaba por la Calle Murillo con carrera 44, antiguos Cinemas, se percató de un bulto y al estar junto a él se dio cuenta de que se trataba de un bebé recién nacido, por lo que decidió dar parte a la Policía, que de inmediato llegó al sitio antes mencionado.

Al lado del infante se encontró un papel que daba razones el porqué lo dejaba allí y también la fecha de nacimiento.

“Ayúdame a darle una mejor calidad de vida, ya que yo no puedo. No quiero verlo sufrir y no tengo recursos”, se puede leer en el escrito hecho en una hoja de papel un tanto ajada.

Seguidamente se puede leer: “Cuídalo mucho, ámalo”. Dice también que el bebé nació el 4 de junio y que ya tenía dos vacunas.

Los agentes de la Policía Metropolitana lo llevaron a la clínica San Diego donde permanecerá mientras se le practican los exámenes de rigor. El estado de salud del bebé es bueno.

“La Policía Metropolitana, en un acto altruista, en la Murillo con carrera 44, cuando un ciudadano pasaba por el lugar y escuchó a un bebé nacido llorando en un sector enmontado, de inmediato este ciudadano como contacto con la patrulla del cuadrante y el teniente Juan Giraldo, comándate del CAI más cercano, nuestros uniformados al llegar al lugar antes mencionado encuentran a un bebe de 2 días de nacido envuelto en una sábana de color azul llorando, de inmediato es trasladado al centro asistencial más cercano, Clínica San Diego, para verificar su estado de salud y el restablecimiento de sus derechos por parte del personal de Infancia y Adolescencia”, ese fue el parte entregado por la Policía.