Policías de El Carmen se quejan por falta de atención

Un grupo de policías de la estación del municipio El Carmen de Bolívar, quienes pidieron la reserva de sus nombres, enviaron una queja a este matutino, ya que presuntamente están contagiados de COVID-19 y no han recibido la atención requerida.

Mediante Whatsapp, los agentes manifestaron que son 27 los policías que dieron positivo para COVID-19, los cuales se desempeñan como vigilantes, carabineros y patrulleros, “pero no estamos recibiendo ningún tipo de ayuda. Desde el 7 de junio, cuando nos confinaron, estamos abandonados y automedicándonos, porque no contamos con la asesoría de un médico”.

Igualmente, dijeron no tener con qué monitorearse la temperatura, “y el personal de la Alcaldía, que tiene todos los elementos de bioseguridad, ni siquiera se aparece por aquí. Aparte de eso, no nos están suministrando alimentación ni medicamentos. Nos tienen encerrados y no nos dejan salir ni a la puerta”.

Según ellos, las autoridades de El Carmen de Bolívar han dicho “que supuestamente solo hay 14 casos positivos para coronavirus, pero esos pertenecen al personal civil. Les falta sumar los 27 que estamos en la Policía”.

Contaron que los médicos del departamento de Sanidad, que funciona en Cartagena, barrio Manga, “estuvieron acá en El Carmen, hicieron las pruebas, nos metieron en aislamiento, se llevaron los exámenes y nos mandaron los resultados vía Whatsapp. Después pusimos en práctica la medida de aislamiento preventivo, y ahora estamos haciendo el obligatorio. Desde entonces, no nos han enviado un médico que esté pendiente de nuestras temperaturas y tensión arterial. Los medicamentos tenemos que comprarlos con nuestro propio dinero, lo mismo que la alimentación”.

El alcalde de El Carmen, Carlos Torres Cohen, advirtió que en realidad son nueve las personas que dieron positivo para COVID-19 en la estación: cuatro policías y cinco reclusos, por lo cual se están aplicando los protocolos, empezando porque el comando está en aislamiento total.

“Fuera de eso --señaló-- no tengo más información oficial”.

Añadió que a los enfermos se les hace el seguimiento diario con el Bloque de Búsqueda de la Alcaldía, cuyos funcionarios diariamente se comunican con la estación para saber cómo están los pacientes.

“El reporte que tenemos --indicó-- es que están evolucionando bien, mientras que hay otros que están asintomáticos, por no decir que todos. Lo que hicimos fue aislar a los policías que no tuvieron contacto directo con los presos positivos y con los policías positivos”..

Comentó que una parte de los trece policías aislados se fueron para un hotel --que les suministró la Alcaldía-- mientras los otros viven en el pueblo con sus familias.

Aclaró que la Alcaldía no tiene ningún compromiso de entregar medicinas a los policías afectados, “sin embargo, les hemos proporcionado acetaminofén a los asintomáticos y a los afectados leves, además de que una médico los monitorea diariamente por teléfono, como se hace con cualquier enfermo de COVID-19”.

En cuanto a la alimentación, explicó que los policías viven en la estación y reciben la alimentación ahí mismo o la compran en sitios externos, “pero en ningún momento se ha prohibido que alguien lleve alimentos al comando, que solo está aislado con una cinta restrictiva. La Alcaldía solo da alimentación y hospedaje a la Policía cuando se necesitan refuerzos”.

El Universal intentó conocer la opinión del comandante de la Policía de Bolívar, Tahir Rivera Suescún, pero no fue posible.