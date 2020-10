Por desorden, tomarán medidas en playas del Atlántico

Las autoridades civiles, de salud y de Policía anunciaron que debido al desorden que se presentó en algunas playas del Atlántico durante el fin de semana, se tomarán las medidas necesarias para ejercer el control y así evitar la propagación del COVID-19.

Uno de los alcaldes, el Puerto Colombia, Wilman Vargas, fue uno de los que pronunció sobre lo sucedido el fin de semana en las playas de ese municipio. En principio manifestó que “hubo unos operadores que sí cumplieron con las medidas de protección y la cantidad de personas que debían ingresar a las playas, pero hubo otros que fueron muy permisivos y las playas duplicaron el límite de personas que podrán ingresar”.

Sostuvo que a pesar de los controles que tenía la Policía en puntos estratégicos “las personas no las respetaron. Llegaban buses llenos desde Barranquilla que se le hizo imposible a la autoridad poder controlar el exceso de bañistas en nuestras playas”.

Hizo un llamado a los operadores de las playas para que no se salten los protocolos de bioseguridad. “Es muy cierto que durante la para por la pandemia ellos pudieron perder mucho dinero y ahora quieren recuperar parte de ese dinero, pero ellos deben entender que el virus no se ha ido, que está presente y seguirá presente por mucho tiempo más y que si no tomamos en serio esto, se puede presentar un rebrote y las playas nuevamente se deberán cerrar y creo que eso no es lo que ellos quieren. En las próximas horas tendremos reuniones con ellos para tomar medidas al respecto”.

También dijo que se charlará con los operadores de las rutas de buses para tomen las medidas de precaución y restrinjan la afluencia de pasajeros, en especial de Barranquilla, que es de donde más bañistas llegan.

Es posible que los alcaldes de los municipios costeros del Atlántico endurezcan las medidas de ingreso a las playas, como colocar un pico y cédula para evitar en el futuro las aglomeraciones.

La Dimar también hizo un llamado para que las personas tomen conciencia. Que no tenga que haber un miembro de la autoridad para que cumplan con los protocolos de bioseguridad, porque el cuidado personal y el aislamiento debe ser responsabilidad de cada individuo.

Se espera que en las próximas horas se expida unas nuevas medidas para que los bañistas puedan acudir de manera sana a las playas del Atlántico.