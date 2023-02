¡Por irrespetuosos! Tribunal rechaza derechos de petición a veedores

“Formulan ustedes dos peticiones en la misma fecha, ambas de la misma autoría, la primera, cargada de una serie de epítetos que nada tienen de respetuosos, pues analizados con detenimiento solo permiten colegir que no tienen otro fin que hacer burla o mofa contra los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Sincelejo”, manifiestan en la respuesta, los magistrados Lucy Bejarano y Leandro Castrillón Ruiz.

“Los mejores juristas, los más capacitados, los más inteligentes”, y “altezas reales, su gloria celestial hasta más no poder”, son algunas de las expresiones del derecho de petición.

“Los mejores juristas, los más capacitados, los más inteligentes”, y “altezas reales, su gloria celestial hasta más no poder”, son algunas de las expresiones del derecho de petición.

Los derechos de petición presentados por los veedores están cargados de expresiones como: “magistrados honoríficos”, “altezas absolutas, pero de gran magnificencia integra”,” trono divino”, “los mejores juristas, los más capacitados, los más inteligentes”, y “altezas reales, su gloria celestial hasta más no poder”.

Dicen los magistrados, que, lo anterior sería suficiente para rechazar dicha petición, pero la misma es igual a las que le preceden anónima, y que la justificación que ahora ofrecen para no identificarse por su nombre, es que tienen amenazas, lo que no es atendible, puesto que estas no han tenido ninguna relación con la impartición de justicia a cargo de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Sincelejo.

“Esas amenazas dicen ustedes tienen origen en las denuncias que han formulado en contra de carteles de los enfermos mentales y de fiscales, de ahí que por obvias no pueden ser utilizadas en tratándose de formular peticiones ante otras autoridades que nada tienen que ver con sus denuncias”, dice la respuesta.