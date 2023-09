Por trabajos de Transelca, el sur del Atlántico estará sin luz este sábado

Para las labores se requerirá la suspensión de energía en poblaciones del sur del Atlántico, como: Candelaria, Santa Lucía, Suan, Campo de la Cruz, Repelón, Luruaco, Manatí y Ponedera. Los corregimientos: Las Caras, El Peñique, Las Tablas, Cien Pesos, Santa Cruz, Pendales, Arroyo Negro, La Puntica, Bohórquez, Algodonal, Palmar de Candelaria, Hibácharo, Arroyo de Piedra, Villa Rosa, Carreto, Martillo, La Retirada, Puerto Giraldo, Santa Rita, Burrusco y Rotinet.

Además, en sectores de la carretera Rotinet a La Cordialidad, zona urbana y rural de los municipios: Manatí y Ponedera. La vía Manatí – Sabanalarga, del kilómetro 3 al kilómetro 10; vía Manatí a Carreto, vía Ponedera a Palmar de Varela, carretera Ponedera - Palmar de Varela. Santa Lucía (Vía a Santa Rosa): sector Las Compuertas (Albergue de la Gobernación). Siga leyendo: Cortes de energía de este viernes en el departamento del Atlántico

“Con la ejecución de estos trabajos reiteramos nuestro compromiso con la prestación del servicio de transmisión y conexión de energía eléctrica en la Región Caribe colombiana”, dijo en el comunicado.

Por otro lado, la empresa Air-e anuncia que en Barranquilla tiene labores programadas de mantenimiento y adecuaciones eléctricas en los siguientes sectores y horarios: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en la carrera 18 con calle 14 en La Playa; de 8:10 a.m. a 4:00 p.m. en la carrera 9 con calle 61 (Bosque); y de 7:30 a.m. a 6:00 p.m. en la calle 42 con carrera 31 (Chiquinquirá).