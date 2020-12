Portuarios de Barranquilla descontentos con operatividad del puerto

Pese a que Findeter y Cormagdalena mostraron su conformismo por los trabajos que la draga china Hang Jun 5001 ha realizado en el canal de acceso al Puerto de Barranquilla, los portuarios de la ciudad mostraron su descontento porque la operatividad del mismo no ha sido tan eficiente como se dado a entender.

El presidente del Puerto de Barranquilla, René Puche, expresó públicamente su molestia porque la draga contratada para canalizar el canal de acceso ha manifestado que no puede realizar trabajos en el sector de Bocas de Cenizas por los fuertes vientos que se presentan en estos momentos y porque el canal operativo es de 7.6 metros, lo que impide que se realicen operaciones portuarias en la ciudad.

Puche manifestó que no entendía la posición de los señores de la draga porque apenas están comenzando los vientos Alisios. “Conocemos de otras dragas que han salido por Bocas de Cenizas sin contratiempos”.

“Nosotros la verdad no entendemos la razón por la cual esto sucede. Estamos apenas iniciando la época de los vientos Alisios. Apenas estamos iniciando vientos de 20 y 25 nudos, que representan en realidad el 30% en esta zona. Y yo no entiendo cómo es posible que el contratante le dé al contratista la posibilidad de traer una draga que no puede operar en estas condiciones. Lo sabemos, porque nos pasó a comienzo de año, entre marzo y abril, cuando había brisa, que esa draga no podía hacer ese trabajo”, manifestó Puche.

Seguidamente anotó que “nosotros nos sentimos impotentes. Porque no entiendo cómo es posible que el Gobierno nacional, con todos los problemas que tiene, invierta 25.000 millones de pesos en dragados, tenga una draga permanente en la ciudad, se draguen más de 2 millones de metros cúbicos y tengamos un calado operativo de 7.8 metros. No entiendo dónde eso puede caber. Pienso que esto es serio y uno no puede jugar de esa manera con el dinero público, el dinero de todos los contribuyentes, el esfuerzo que hace el Gobierno y resulta que las entidades del Estado como Findeter, salgan a decir que el dragado ha sido un éxito porque han dragado 1.970.000 metros cúbicos y tengamos un calado de 7.8 metros. La verdad es que no entendemos”.

“No estamos desconociendo el esfuerzo que hace el Gobierno nacional, porque 25.000 millones de pesos no son sumas pequeñas. Y cómo es posible que suceda esto. Que se gasten, es que, si los hubiesen invertido, es que se gastaron 25.000 millones de pesos dragando la zona portuaria o el canal de acceso, no se encuentran resultados, y aquí no pase absolutamente nada. No entiendo. ¿Dónde está la Procuraduría? ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Dónde está la Contraloría? Nosotros deberíamos investigar y pedirle al Estado que investigue para ver qué es lo que está pasando. Porque no puede ser posible que el dinero de todos los contribuyentes, de nuestros impuestos, se despilfarre de esta manera”, sostuvo el directivo de Zona Portuaria.

“El contrato de referencia dice que se tendría un calado de 10.2 metros y no lo hemos tenido ni un solo día. Y Findeter sale a decir que esto ha sido un éxito, porque se ha dragado 1.900.000 metros cúbicos, en qué cabeza cabe eso”, insistió.

“Nuestra duda, y lo hemos dicho antes, es por qué el contratante, en este caso Findeter, no aprieta al contratista de la manera como lo debe de apretar. Porque el contratista hace lo que el contratante le permita hacer. Eso sucede en todas partes. Eso no pasa únicamente con el contrato de dragado. El contratista hace lo que uno le permita hacer. Findeter no lo ha apretado#, afirmó Puche.

El presidente del Puerto de Barranquilla, terminó diciendo que ya se llegó a un arreglo para que la draga continúe el próximo año y que para ello el contrato está por el orden de los 28.000 millones de pesos. “Nosotros estamos proponiendo que sea un trabajo de adecuación del canal de acceso para que lo pueda recibir un contratista que se va a encargar del mantenimiento y que entregue un canal operativo de 10.2 metros, con unos anchos determinados, con unos marcos de referencia, y el contratista que se va a encargar del mantenimiento tenga un punto de referencia y se le pueda decir que va a mantener ese calado durante todo el año”.

SE PRONUNCIA ASOPORTURIA

Por su parte, Lucas Ariza, director ejecutivo de Asoportuaria, consideró que el calado operacional de 7.6 metros dado a conocer este miércoles por la Dimar, cierra prácticamente las operaciones en el Puerto de Barranquilla. “El contrato actual de dragado del canal navegable denota cualquier otra cosa, menos mantenimiento”.

El dirigente advirtió que se requiere de una draga de mayor tamaño que garantice la efectividad de los trabajos en el canal de acceso. “Ayer nos informaron de una restricción de 7.8, pero estas nuevas restricciones de hoy no son buenas para nuestro puerto. En realidad, esto es lamentable, porque este es un contrato que tiene un objeto que consiste en hacer un mantenimiento del canal navegable y pienso que un caldo de 7.6 metros denota cualquier cosa menos un mantenimiento”.

“Hemos tenido diferencia en cuanto a la interpretación del contrato, pero es evidente que el contratista no está haciendo lo suficiente para un mantenimiento. Y eso se lo hemos manifestado a las entidades en múltiples ocasiones, con comunicaciones que les hemos enviado en los comités donde nos hemos reunidos y vemos que no han dejado las zonas como están conceptuadas en el canal de diseño. Bocas de Cenizas nunca ha tenido los 200 metros que debe tener. Aducen temas como un naufragio que hay sobre el tajamar occidental, que estaba identificado en los temas de referencia; todo eso se ha venido acumulando y llegamos a que, diez meses después de haberse iniciado en contrato, a la situación en la que estamos hoy no es la mejor”, sostuvo Ariza.

“Pretender hacer en ocho días que quedan de este año lo que no se hizo en diez meses con este equipo es lograr lo mismo que estamos logrando ahora. Pienso que es hora de traer un equipo más robusto, un equipo que, en muy poco tiempo, resolvernos el problema. Porque es que estamos hablando de casi tres metros de diferencia con el calado que se necesita y esta draga no lo va a lograr. No sé cuáles son las razones técnicas, pero no lo ha logrado en diez meses y hemos tenido mucha variación, mucha inestabilidad. 7.6 metros de calado restringe todo tipo de maniobra. Y repito: se necesita una draga de mayor tamaño que pueda hacer el trabajo rápidamente, que pueda trabajar en una época de brisa como la que tenemos actualmente”, insistió.

“Hemos insistido en hacer un trabajo de adecuación al canal, ya que el actual está muy desestabilizado y tener una draga del tamaño de la actual no nos va rendir. Hay que adecuar el canal y luego sí una draga más pequeña que pueda hacer el mantenimiento”, terminó diciendo Lucas Ariza.

HABLA CORMAGDALENA

El director de Cormagdalena, Pedro Pablo Jurado, dio a conocer el lunes la noticia de la continuidad del contrato con la draga china Hang Jun 5001 y manifestó que se ha cumplido con lo pactado entre Findeter y el contratista y sostuvo que “hemos cumplido y seguiremos cumpliéndole a la ciudad y al país. Este marco contractual eliminó las urgencias manifiestas de la contratación en el marco del dragado en Barranquilla; ha aumentado los rendimientos, las eficiencias, ha permitido mantener un equipo permanente en la ciudad y así ha fortalecido la competitividad”.

“Durante los últimos 15 meses el nivel de calado promedio en este puerto ha sido de 9.7 metros de profundidad o superior versus los 15 meses anteriores, esos 9.7 metros estuvieron en el 27% del tiempo. Hoy, fortaleciendo la competitividad de la ciudad, gana la ciudad y gana el país. Por eso hemos fortalecido este nuevo contrato y hemos fortalecido el marco de la interventoría, hemos aumentado los recursos a invertir y hemos estrechado el marco de colaboración entre Findeter, Cormagdalena, Dimar, las autoridades locales, regionales y todo el gremio competitivo de la ciudad”, terminó diciendo Pedro Pablo Jurado.

CALADO DE 7.6 METROS

A su turno, el capitán del Puerto de Barranquilla, Carlos Urbano, informó que para este miércoles 23 de diciembre el calado operacional del Puerto de Barranquilla es de 7.6 metros. Al tiempo que precisó que los buques con eslora de 180 metros pueden ingresar con un calado de 7.3 metros y embarcaciones con 200 metros de eslora con una profundidad de hasta 7.6 metros.

“Para hoy se establecieron unas nuevas condiciones para el ingreso de forma segura al Puerto de Barranquilla, unas condiciones máximas de 7.6 metros para los buques con condiciones, de acuerdo a su eslora, para las operaciones que se desarrollen de forma diurna y nocturna”.

Teniendo en cuenta las diferentes condiciones que se presentan actualmente, en especial los fuertes vientos, el oleaje denso, muy característicos de esta época, y por eso que ponen estas restricciones en el canal de acceso”.

En estos momentos hay dos barcos, uno 17.000 toneladas de acero, que se encuentra fuera de Bocas de Cenizas, que no puede ingresar porque requiere un calado de 7.8 metros; y la otra embarcación viene cargada con etanol y requiere un calado de 8.0 metros y debido a las condiciones actuales tampoco podrá ingresar al Puerto de Barranquilla. Algunas de ellas deberán dirigirse a Cartagena o Santa Marta para aligerar la carga y poder ingresar a la zona portuaria de la capital del Atlántico.