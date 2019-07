Procurador dice que colombianos no deben pagar la corrupción que hubo con Odebrech

El procurador general de la Nación (e), Juan Carlos Cortés, dijo este viernes en Barranquilla que los colombianos no deberán pagar los casos de corrupción que se presentó en el caso de Odebrech y que desde la Procuraduría se tratará de impedir que se le devuelvan unos dineros que “ya el Estado ganó en procesos judiciales”.

“La Procuraduría se opondrá, se opone y se ha opuesto a que con recursos de los colombianos paguemos los platos rotos de la corrupción. Eso es inadmisible e intolerable. Respetemos las decisiones judiciales y acatemos lo que diga el tribunal de Arbitramento y lo que ya está ordenado por la Justicia Administrativa en la acción popular que ganó el Estado”, dijo Cortés en primera medida.

“Ya le hemos ganado a la corrupción y no vamos a permitir ahora por la puerta de atrás que terminemos, con una reforma tributaria, para pagarle a Odebrech lo que ella causó tan gravemente en la legitimidad de nuestras instituciones”, enfatizó Cortés.

Al se interrogado sobre el caso del exsenador Álvaro Asthon, que fue acogido por la JEP para investigar su caso, ya que los delitos que se les investigan podrían estar relacionados con el conflicto colombiano, el procurador encargado que la Procuraduría ha apelado esa decisión.

“La procuraduría lo que ha hecho es reafirmar su criterio. El acuerdo final creo la Jurisdicción Especial para la Paz con unas condiciones claras. Lo que es competencia de esa justicia son las conductas relacionadas con el conflicto armado, no otras, que deben ser investigadas por la justicia ordinaria. Por eso le hemos pedido a la Sala de definición de situaciones jurídicas de la JEP, presentando un recurso de apelación, para que revoque la inclusión del senador Álvaro Asthon en la Justicia Especial para la Paz, por considerar que los delitos por los que se le investigan no tienen que ver con el conflicto, al relacionarse por lo que comúnmente se le conoce con ‘El Cartel de la Toga’, son delitos de cohecho, de amenaza a testigo y que nada tienen que ver, a juicio de la Procuraduría, con el conflicto armado”, afirmó.

Seguidamente apuntó, que “este caso y en otros, la Procuraduría es garante de las víctimas y garante de que no se nos cuelen en la JEP”.

En cuanto al caso de Musa Besaile manifestó que ocurre una circunstancia muy particular. “La Procuraduría ha solicitado en ese proceso que se condicione el ingreso solamente al delito de concierto para delinquir, que puede tener, con el Paramilitarismo, una vinculación con el conflicto armado, más no por las conductas que se investigan frente al ‘cartel de la toga’, porque estas conductas, insisto, no tienen nada que ver con el conflicto armado y por ende no puede estar bajo la Jurisdicción Especial para la Paz”.

El Procurador encargado terminó invitando a los colombianos para que este viernes a las 5:00 de la tarde acudan a las marchas que se han convocado en el país en contra de las muertes causadas a los líderes sociales.