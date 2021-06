Puerto Venecia lleva más de 8 días inundado

Los habitantes del corregimiento de Puerto Venecia, jurisdicción del municipio de Achí, sur de Bolívar, pidieron a las autoridades departamentales y nacionales que envíen sus ayudas, ya que el pueblo está inundado desde hace más de ocho días.

Explicaron que las constantes lluvias de las últimas semanas subieron los niveles del río Cauca, el cual en esa zona ya no tiene muro de contención que lo retenga, puesto que el mismo fue destruido por las aguas en octubre del año pasado.

Yenni Baldovino, una gestora social de Achí, comentó que la dirigencia comunal ha enviado muchos avisos a las autoridades departamentales y nacionales para que se realicen trabajos que contengan las aguas, “y sabemos que se emitieron unos recursos, pero no se aprovechó la época de verano para hacer esos trabajos. Por eso, ahora el río se desbordó y tiene inundada toda la comunidad”.

Según ella, hay más de cien familias afectadas, entre las cuales se cuentan mujeres embarazadas, ancianos y niños, “y todavía es la hora que no ha llegado ninguna ayuda humanitaria”.

Asimismo, añadió que los trabajos de mitigación están siendo asumidos por la comunidad con maderas y costales, “pero la tarea es muy difícil, porque se requieren elementos técnicos que solo podría dar el Estado. Por eso la petición urgente de los damnificados, pero la administración municipal no ha hecho presencia”.

Aseguró que, por ser una población de considerable tamaño, hay más de mil familias afectadas, algunas de las cuales fueron confinadas en las instalaciones de una institución educativa, mientras que el resto aún permanece en sus casas inundadas, con el agua a una altura de 50 centímetros; o se han marchado hacia los pueblos vecinos, a las casas de sus familiares.

“Yo me comuniqué, vía telefónica, con la Secretaría de Gobierno Municipal, pero me dijeron que el titular de ese despacho no se encuentra en el municipio. Tampoco asignaron a alguien para que viniera a hacer el censo de los damnificados y, con base en eso, repartir las ayudas humanitarias. Eso se necesita, porque la gente no está trabajando”, afirmó Baldovino.

Agregó que las familias que no están tan afectadas han reunido de su propio dinero “para comprar gasolina y ponérsela a una lancha que prestó la Alcaldía de Guaranda (Sucre), de donde trajeron costales para intentar detener las aguas, pero eso no es suficiente. Se necesita que las murallas de costales tengan más altura”, manifestó.

Al respecto, el alcalde de Achí, Juan Carlos Becerra Guzmán, desmintió que su despacho no haya hecho presencia en la zona de la emergencia, “puesto que ya hemos llevado más de diez mil sacos, que donó la Unidad de Gestión de Riesgos de Bolívar, para contener la arremetida del río y ya estamos organizando las correspondientes ayudas humanitarias para las familias afectadas”.

Añadió que estas inundaciones se dan todos los años, “pero la oposición aprovecha para lanzar sus ataques políticos, basándose en una supuesta compasión con los damnificados. El problema radica en que el río ya superó todas las barreras que años atrás se le habían construido, lo cual no es culpa de esta administración”.

Igualmente, anotó que “la crecida del río seguirá hasta que se acabe el invierno. Por eso aportamos los más de diez mil sacos, para que las familias no se sigan viendo perjudicadas. Eso, mientras se termina de construir el jarillón de $7 mil millones, que abarca varios corregimientos y que será la solución definitiva para ese problema”.

Informó que en estos momentos en Puerto Venecia está la Secretaría de Planeación Municipal y el enlace de riesgos de la Alcaldía, los cuales están coordinando el censo con los damnificados para llevarles alimentos y frazadas, “pero también estamos esperando que bajen los niveles del río para colocar más costales, con el fin de que las aguas no sigan entrando al pueblo, ya que la temporada invernal no terminará por ahora, y debe tomarse en cuenta que Puerto Venecia se ubica sobre unos terrenos muy bajos”, explicó el mandatario.

José Ricaurte Gómez, director de la Unidad de Gestión de Riesgos de Bolívar, recordó que Puerto Venecia está en el marco de una calamidad pública que fue declarada en octubre del año pasado, tras el paso del huracán Iota.

“En ese momento, a la comunidad se le brindaron todas las ayudas humanitarias de los gobiernos nacional y departamental, instancias que ahora están ocupadas en la construcción del muro de contención. Las ayudas de esta ocasión le corresponden a la administración municipal”, puntualizó.