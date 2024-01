Ramona, la vecina que Lisandro Meza metió en una canción

Entre risas, dijo: “De lo único que estoy segura es que chismosa no soy, pero me gustó que si quiera me nombraran en algo, pero ajá es lo bueno. Cada vez que escucho la canción me da risa, me siento orgullosa de eso, por eso le doy las gracias a mi compadre, él sabe que lo aprecié mucho. Hay muchas mujeres del pueblo que aparecen relacionadas en el tema, pero ya murieron”.

Continúa diciendo que lo conoció muy bien y que lo extrañará porque fue el padrino de su matrimonio hace 52 años. “Lisandro fue especial con todos nosotros los vecinos del barrio El Progreso de Los Palmitos, estaba pendiente de las fechas especiales, principalmente en la despedida de año, cada 31 de diciembre, él nos reunía en la mitad de la calle y nos ofrecía una cena, acompañada con regalos, hubo años que no estaba presente por sus compromisos musicales, pero no fallaba su bondad de apoyarnos. Siempre, cada 31 de diciembre, vamos a orar y a honrar su nombre”

Ramona lo recuerda también porque cuando él no estaba de viaje en las tardes se sentaba en la terraza de su casa, y ella atravesaba la calle junto con otros vecinos y formaban tertulias para reirse con los cuentos de pueblo y los chismes del momento. Ella se considera contadora de chistes rojos, esos que aun guarda en su repertorio. Esas tardes eran apreciadas y de jolgorio.

En el año 1996 Lisandro sacó al mercado un álbum musical llamado “Porque Usted lo ha Pedido”, donde fue incluida una canción del compositor Pedro Pablo Peña, titulada “En boca cerrá”. La obra relata los populares refranes tales como “en pueblo pequeño, infierno grande”, para relacionar “que todo se sabe y que entre cielo y tierra no hay nada oculto”, “que por mucho que te escondas siempre hay alguien que te ve”, dando crédito a las chismosas.

Cuenta Lisandro “chane” Meza, que la letra fue arreglada por su papá y le agregó nombres de varias vecinas, entre ellas el de Ramona, en una manifestación de jocosidad, mamadera de gallo y para ponerle picante a la obra original del compositor Pedro Peña (q.e.p.d)

Aunque ella no admite que se molestó por haber sido señalada como chismosa, varias personas que acompañaron el féretro dejaron entrever lo contrario. “Compa, cuida ’o viejo, ni se lo menciones...porque...”.