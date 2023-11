¡Recuerde! Del 8 al 10 de noviembre la Oficina de Pasaportes no tendrá atención

📣¡¡Atención Bolívar!!



Esta es la programación para tramitar tu pasaporte en el mes de noviembre.



‼️Importante: del 8 al 10 de noviembre no habrá atención.



🚨Recuerda que NO requieres intermediarios, atención de 7:00 am a 3:00 pm pic.twitter.com/crffHFpGXv